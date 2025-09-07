Milyen plusz költséggel számoljunk lakásvásárláskor? Szakértő válaszol

A lakásvásárlás terén új lehetőség nyílt, Magyarország Kormánya szeptember elindította az Otthon Start Programot, ami szeptember 1-től igényelhető. A fix 3%-os kamatozású hitel mellett azonban felmerülhetnek egyéb költségek is. Mutatjuk, hogy milyen kiadásokra kell számítanod, mielőtt beköltözöl álmaid ingatlanába, hogyan alakulnak a lakásvásárlás költségei 2025-ben!

A lakásvásárlás már nemcsak egy álom, az Otthon Start programmal valóra válik, de a lakásvásárlás költségeivel mindenkinek érdemes tisztában lennie Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

Hogyan kell kalkulálni a lakásvásárlás költségeivel?

Mennyi illetéket kell fizetni lakásvásárlás után, hogyan zajlik a lakásvásárlás menete hitellel, mennyi önerő szükséges, hogyan alakulnak az ügyvédi díjak? Így alakulnak a lakásvásárlás költségei 2025-ben, amivel érdemes kalkulálni az Otthon Start Program igénybe vevőink is.

Mennyi az ügyvédi díj lakásvásárláskor?

A lakásvásárláskor adásvételi szerződés elkészítését és a földhivatali bejegyzést ügyvédnek kell intéznie. Díja jellemzően a vételár 0,3–1%-a, általában 150 000–600 ezer forint. A magasabb árért sokszor gyorsabb ügyintézés és extra szolgáltatások járnak.

Mennyi a tulajdonjog és jelzálogjog bejegyzése költsége?

A tulajdonjog bejegyzésének díja általában 10 600 forint/ingatlan. Ha jelzálogjogot is be kell jegyezni, az további 20 ezer forint költséget jelent. Ezeket az összegeket a földhivatalnak kell megfizetni az ügyvéd által benyújtott kérelem alapján. A folyamat általában néhány hétig tart, ami sürgősségi eljárással rövidíthető, de ezért külön díjat számítanak fel.

Hogyan alakul a hiteligénylés, értékbecslés díja?

A hitel igényléséhez kötelező a bank által megbízott értékbecslő szakvéleménye, amely meghatározza az ingatlan forgalmi értékét és a hitelbiztosítéki értéket. Ez alapján dönt a bank a maximálisan nyújtható hitelösszegről. Átlagos díja 30 000–50 ezer forint, de nagyobb, összetettebb vagy speciális adottságú ingatlanoknál ennél magasabb is lehet.

Mennyi lakásvásárláskor a foglaló mértéke?

A foglaló általában a vételár 10%-a, amely a vevő komoly vételi szándékát jelzi. Biztonságosan ügyvédi letétben érdemes elhelyezni, ahonnan az ügyvéd csak akkor adja át az eladónak, ha a szerződésben foglalt feltételek teljesülnek. Ha az adásvétel a vevő hibájából hiúsul meg, a foglaló az eladónál marad; ha az eladó hibájából, akkor azt dupla összegben kell visszafizetnie.