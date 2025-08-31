Megkezdődött a visszaszámlálás: Indul az OTTHON START!

Ezt posztolta Panyi Miklós stratégiai államtitkár:
"Albérletből saját otthonba – Pár óra és startolunk!
Pár óra és indul az Otthon Start Program, amely fiatalok tízezreinek nyitja meg ez első otthon megszerzésének lehetőségét. A FIX 3%-os hitelprogram érdemi segítséget nyújt a fiataloknak, hogy a szülői házból, az albérletből első saját lakásukba költözhessenek!
A lehetőségek és a kedvezmények azonban még ennél is szélesebbek. A FIX 3%-os hitel kombinálható más otthonteremtési és a fiatalok életkezdését támogató programokkal, így a Babaváró kölcsönnel, a munkáshitellel, a falusi CSOK-kal és a CSOK Plusszal is. Ezek a támogatások a fiatalokat egyrészről segíthetik az önerő megteremtésében, másrészről további jelentős kedvezményeket biztosítanak. Így például a megszületett gyermek után jelentős, akár 10 millió Ft-os tőketartozás-leírást, illetékmentességet valamint akár 50 millió forintos, 25 éves futamidőre szintén FIX 3%-on felvehető hitelkeretet.
Az Otthon Start Program a 25 éves FIX 3%-os kamattal, a 10%-os önerővel és a további családtámogatási lehetőségekkel Európa legerősebb, fiatalokat célzó otthonteremtési programja. A FIX 3%-os hitellel minden fiatal számára megnyílik a lehetőség, hogy egy nagyot léphessen előre, hamarabb elhagyhassa a szülői házat, az albérlet helyett megvegye első saját lakását.
Kedves Fiatalok! Albérletből saját otthonba! Ez az ajánlat! Ez egy erős ajánlat! Éljetek a lehetőséggel! Már csak pár óra és indulunk! Startoljatok rá!"
