Mutatjuk: így kombinálható más otthonteremtési támogatásokkal a fix 3%-os hitel

támogatás
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 26. 10:40
otthonteremtési programlakásvásárlás
Íme a részletek.

„Így kombinálható más otthonteremtési támogatásokkal a fix 3%-os hitel. Mutatjuk a tudnivalókat!” - írták a Magyarország Kormánya Facebook-oldalán, ahol egy videót is megosztottak.

Kiderült: így kombinálható más otthonteremtési támogatásokkal a fix 3%-os hitel Fotó: Pexels

Panyi Miklós ezt követően elmondta, hogy a fix 3%-os támogatás kombinálható más, családokat érintő otthonteremtési támogatásokkal: így például a CSOK Plusszal, a falusi CSOK-kal vagy a Babaváró Kölcsönnel.

A megjelent, Családi Otthonteremtési Kedvezményeket a fix 3%-os hitellel kombinálhatóvá tevő kormányrendelet nagyon fontos rendelkezéseket tartalmaz. Egyrészről biztosítja azt, hogy hogy a fix 3%-os hitel felvehető legyen például a CSOK Plusz hitellel. Ez fontos, hiszen jelentősen megnöveli a mozgásteret a felvehető hitelösszeg számába. Ezt mindenképpen javasoljuk a házaspároknak és a gyermeket vállalóknak, de ez a CSOK Plusz rendelet, ennek a CSOK rendeletnek a módosítása nem csak ezért fontos. Mivel azokat az élethelyzeteket is kezeli, akik mondjuk fiatalok és elindulnak az életben, felveszik ezt a fix 3%-os hitelt, később, néhány év múlva pedig úgy döntenének, hogy családot alapítanak. Ekkor nekik ez a rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy ezt a fix 3%-os hitelt vagy kiegészítsék CSOK Pluszos kölcsönnel, vagy pedig akár átlépjenek ebbe a CSOK Pluszos hitelbe

- tette hozzá Panyi Miklós.

Íme a videó:

 

