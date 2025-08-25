Otthon Start Program: itt az újabb előnye!

Az Otthon Start Program 2025. szeptember 1-jén indul, és célja, hogy akár 50 millió forintos, fix 3%-os, államilag támogatott kamatozású hitellel segítse az első lakásukat vásárló fiatalokat, függetlenül életkortól, családi állapottól és gyermekszámtól. A program keretében a fiatalok könnyebben juthatnak otthonhoz, mivel a kormány célja a lakásvásárlás elősegítése.

otthon, lakás

Az Otthon Start Program szeptembertől indul, itt vannak a részletek:

- mindenkire vonatkozik, akinek nincs, nem is volt ingatlana, és lakóingatlanban 50 százaléknál nagyobb részesedéssel még nem rendelkezett

- a ház, vagy lakás bárhol lehet, nincs földrajzi megkötöttség

- kamat: fix 3% a futamidő végéig

- futamidő: maximum 25 év

- hitel összege: maximum 50 millió forint

- önrész a lehető legkisebb: 10%

- legalább kétéves magyarországi TB-jogviszony kell

- korhatár: nincs

- nincs házasságkötési és gyerekvállalási kötelezettség

- más hitelprogrammal, pl. CSOK-kal együtt is fel lehet venni

- az ingatlan értékének felső határa: 150 millió forint

- a négyzetméterár felső határa: 1,5 millió forint

Az általános hitelfelvételi szabályok jelentenek korlátot, a hitelképességet a bankok vizsgálni fogják.

Számos kedvező hatása várható az Otthon Start Programnak. Nemcsak jóval könnyebben juthatnak első otthonhoz a magyarok, de a szakértők szerint a kedvező hitelprogram felpörgeti majd az építőipart, lejjebb viheti az ingatlanárakat. S ami még igazán jelentős vonzata lehet, hogy demográfiai változást is eredményezhet, vagyis az Otthon Start Program segíthet itthon tartani a fiatalokat – írja a Ripost.

Kijelenthető, hogy egy nyugati országban sincs annyi fiatalokat célzó támogatás, mint jelenleg Magyarországon.

Többek közt a 25 év alattiak SZJA-mentessége, a munkáshitel és most az Otthon Start Program is mind-mind olyan lehetőség, amely megkönnyíti a fiatalok önálló életkezdését és boldogulását. Ráadásul Mohácsy István, a Fidelitas elnöke a Magyar Nemzetnek arról beszélt: olyan javaslatokat fogalmaztak meg egy egyeztetés során, ami további enyhítéseket jelentene a fiatalabb korosztálynak: Panyi Miklós miniszterhelyettessel egyeztettem az Otthon start program kapcsán, és a Fidelitas nevében olyan javaslatokat fogalmaztunk meg, amelyek további enyhítéseket tartalmaznának a fiatalabb korosztálynak