Sokan rosszul csinálják - Ezt a 3 ételt sose tartsd a hűtőszekrényben, ha jót akarsz magadnak

Sok étel tekintetében valóságos viták alakultak ki, ilyenek a különféle szószok vagy éppen a csokoládé, melyek hűtése vagy éppen nem hűtése valójában egyéni ízlés kérdése. Más dolog, ha egy-egy élelmiszer szerkezetében változások indulnak be. Az Egyesült Királyság béli Which? névre hallgató fogyasztóvédelmi szervezet a nyári meleg miatt adott ki közleményt az élelmiszerek tárolásával kapcsolatban. Ebben szerepelt az a 3 étel is, melyeket nem tanácsos a hűtőszekrényben tárolni.

A piros étel sokkal jobban érzi magát szobahőmérsékleten, ami nem egyenlő azzal a hőfokkal, ami éppen a lakásban van

Fotó: larisa Stefanjuk / Shutterstock

1. Maradjon a hűtőn kívül a népszerű étel: a paradicsom

Talán a legvitatottabb kérdés a paradicsom hűtése, hiszen sokan kifejezetten hidegen szeretik ezt a termést fogyasztani a nagy melegben. Mégis az a szakértők tanácsa, hogy annak ellenére, hogy eltarthatóbbak lesznek, hagyjuk kint a valójában gyümölcsként számon tartott ételt, ugyanis a hűtőben megváltozhat a jól ismert és kedvelt íz. Az alacsony hőmérséklet valójában nem előnyös az ízekért felelős enzimekre nézve. Dr. Emma Davies, élelmiszer kémiából doktorált tudományos író egy 2016-os kutatással támasztotta alá mindezt, mely alapján elmondható, hogy a paradicsom egy hetes hűtőben való tárolása gátolja azoknak a géneknek az aktivitását, melyek a jellegzetes ízvilágért felelősek.

Tipp: tároljuk a paradicsomot szobahőmérsékleten, ami 20 fok körüli környezetet jelent.

Az egyik legnépszerűbb zöld ételünk tovább marad friss, ha nem tesszük be a hűtőbe

Fotó: SOMMAI / Shutterstock

2. Nem való a hűsre az uborka sem

Meglepő lehet, de a fogyasztóvédelmi szervezet szerint a hideg miatt az uborka héja könnyen összeaszalódhat, miközben a zöldség belseje megpuhulhat. Dr. Chris Smith virológus a következővel magyarázza a folyamatot: az uborka sejtjei nem kedvelik a hideget, ettől a közegtől a zöldség anyagcseréje felborul, az érési folyamat elakad, és olyan vegyi anyagok termelődnek, melyek az ízt negatív irányba módosítják.

Tipp: elfogyasztás előtt 1 órára érdemes csupán a hűtőbe tenni az uborkát, hogy igazán friss legyen a tálaláskor.

Megelőzhető, hogy tönkremenjen a hagyma! Tároljuk az ételt a lakás egy másik helyén

Fotó: Nishihama / Fotó: Shutterstock

3. Tároljuk máshol a hagymát is

A hagyma kifejezetten rosszul érzi magát a hűtőben: a nedvesség nemcsak puhává, de penészessé is változtathatja ezt az élelmiszert, amit célszerűbb sötét, száraz, de jól szellőző és hűvös helyen tartani. Kivétel ez alól, ha már felvágtuk, felszeleteltük vagy félbevágtuk a hagymát, ilyenkor tanácsos légmentesen záródó edénybe, majd a hűtőszekrénybe vagy fagyasztóba tenni.