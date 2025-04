Ezzel a trükkel hónapokig is elállhatnak a hagymák rohadás és csírázás nélkül

Egy gyakori bosszúság az, amikor a hagymák hamar elkezdenek romlani, miután megvásároltuk őket, azonban előfordulhat, hogy a probléma a tárolási módszerünkben rejlik. A hagymákat, mint az összes allium családba tartozó növényt, érdemes olyan helyen tárolni, ahol nem kezdenek el saját életre kelni vagy esetleg megromlani. Ilyenkor jogosan merülhet fel az a kérdés, hogy pontosan hova kellene őket akkor rakni?

Egy szakértő minden hagyma tárolással kapcsolatos kérdésre elhozta a választ (Képünk illusztráció) Fotó: UNSPLASH

A konyhai szakértő és a Little House Living alapítója, Merissa kiemelte, hogy ha a hagymákat helyesen, hűvös, száraz helyen tárolják, akár három hónapig is frissek maradhatnak a vásárlás után. Természetesen azt is elárulta, hogy néz ki ez a helyes tárolás.

Íme a hagyma tárolás aranyszabályai

Az aranyszabály a hagymák tárolására az, hogy kerülni kell a nedvességet és a szélsőséges hőmérsékleteket, ezért a legjobb, ha egy szekrényekben vagy egy fiókokban tároljuk őket. Melissa azt tanácsolja, hogy a hagymákat száraz helyen tartsuk, ahová nem szivárog be a nedvesség, hogy ne romoljanak meg. A meleg helyen való tárolás kiszárítja őket és hajtásokat eredményezhet, míg a túl hideg környezetben a hagymák megpuhulnak, elveszítik frissességüket, elszíneződnek, és akár még be is penészedhetnek.

Ha csak simán a konyhapulton tárolod őket akkor sem lesz probléma, de fontos, hogy védjük őket a napsugárzástól, hogy elkerüljük a csírázást és romlást. Mikor hazavisszük őket a boltból érdemes őket minél hamarabb kivenni a műanyag zacskóból, vagy inkább papír vagy hálos tasakba rakni őket már eleve, mivel a műanyag gyorsítja a romlás folyamatát.

Ha pedig már megvágtunk egy fej hagymát nem szabad visszadobni a többi közé, hanem hűtőbe kell rakni fóliába csomagolva vagy ételtároló dobozba, így még pár napig felhasználhatóak.

Arra is ügyelni kell, hogy a hagymák nem túl jó barátok más zöldségekkel, etilén-gáz szabadítanak fel magukból, ami más ételek gyors romlásához vezethet, így érdemes őket külön tárolni - írta a Mirror.