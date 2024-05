Most akkor egészséges vagy káros rágózni? Íme a válasz!

Sok ember szeret rágózni. Akár csak időelütés képpen, akár az éhségérzet csökkentéséért, a szájszag elkerüléséért, vagy csak úgy. Van, aki egész nap rágózik, van azonban, aki csak nagyon ritkán. Hihetetlen, de ez a különbség nagy hatással tud lenni ránk és a szervezetünkre. A mindennapi rágózásnak ugyanis megvannak az előnyei és hátrányai is. Íme mindkettő kategóriából 3-3 példa...

Az állandó rágózás hátrányokkal is járhat. Fotó: Pexels

Nézzük először az "előnyeit":

1. Bűn nélküli édes élvezet: A rágó esetében úgy élvezhető az édes íz, hogy közben nulla kalóriát viszel be, sőt, még akár némi kalória el is égethető a rágással. További plusszok? Csökkenthető vele az édesség utáni vágy, sőt, az édes íz még nyugtatóan is hat a szervezetre.

2. Higiénia, frissesség, sav-bázis egyensúly: A szájhigiénia az egyik legfontosabb a mindennapok során. Ebben pedig segítséget tud nyújtani a rágó, hiszen fogkefe nincs álladóan nálunk. Rágózással ugyanis megtisztíthatjuk fogainkat a lepedéktől, így friss lehellettel vághatunk neki egy rágó után a nap további részének. Ráadásul, mivel a rágás fokozza a nyáltermelést, a lepedék nem tud megtelepedni a fogaidon, és erősíti a száj öntisztító mechanizmusát. A nyállal kiválasztott semlegesítő molekulák pedig csökkentik a savképződést, így megőrizve a száj egészséges PH-értékét.

3. Stressz és koncentráció:

A rágózással remekül levezethető a stressz: már az I. világháború folyamán is alkalmazták a fronton harcoló katonák feszültségoldására. A folyamatos szájmozgás hatására fokozódik az agy vérellátása, ami segíti a koncentrációt. Néhány kísérlet azt is kimutatta, hogy a rágózás jó hatással van a rövid és a hosszú távú memóriára

– írja a Mindmegette.

És akkor a három pro után jöjjön most három kontra, vagyis ellenérv a mindennapi rágózás kapcsán:

1. Túl sok savat okoz, mivel becsapod a szervezetedet: A rágás ugyanis azt a hatást kelti, mintha ennél, éppen a falatot rágnád meg, amit majd lenyelsz, így elindulnak az emésztési folyamatok és elkezd termelődni a gyomorsav. Ha ez túl gyakran történik meg, fekély is kialakulhat, mert a felgyülemlett gyomorsav elkezdi marni a gyomor falát.

2. Káros anyagok: A rágógumik nagyrészt mesterséges összetevőkből állnak: glükóz-szirup, ízesítőanyagok, gyanták, aszpartám és a sokak által károsnak ítélt mesterséges édesítőszerek. Ezek az anyagok pedig a rágógumi lenyelése nélkül is bejutnak a szervezetbe, így káros hatással van ránk.

3. Ízületi gyulladás a szájban: A folyamatos rágás következtében a rágóízület elfárad, és a száj nyitásakor az állkapocs megfájdulhat. Mindez állandó rágózás esetén akár komolyabb bajt, gyulladásokat is okozhat.