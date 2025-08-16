A sztárséf szerint ettől az egyszerű lépéstől lesz gyönyörű a pogácsa – szinte biztos, hogy te is kihagyod

Kevés olyan ikonikus finomság létezik a magyar konyhában, mint a pogácsa, ami évszázadok óta az ünnepek, családi és baráti összejövetelek főszereplője és valljuk be, nála jobbat el sem képzelhetnénk egy jó gulyásleves mellé. Az étel ma már számos változatban hódít, legyen szó töpörtyűs, medvehagymás, burgonyás vagy éppen káposztás verzióról, azonban a kezdetek óta a vendégszeretet szimbóluma.

Ettől az egyszerű lépéstől lesz gyönyörű a pogácsa

Fotó: Ippei Naoi / Getty Images

Mi a titka annak, hogy egy pogácsa nemcsak finom, hanem étvágygerjesztő is?

Egy sztárséf szerint azonban a pogácsasütéshez tartozik egy elengedhetetlen, utolsó simítás, amelyet sokan – köztük talán te is – kihagynak, pedig ettől lesz csak igazán tökéletes a végeredmény. Ha eddig úgy érezted, hogy a pogácsáid kinézete nem pont olyan, mint a nagyié, vagy egyszerűen csak szeretnéd lenyűgözni szeretteidet és egy kis pluszt vinni a klasszikus receptbe, akkor próbáld ki a következő praktikát!

Ettől az egyszerű lépéstől lesz meseszép a pogácsa – mindenkit lenyűgözöl majd

James Martin sztárséf elárulta a pogácsakészítés fortélyait, melyek között egy olyan lépést is említett, amit vétek lenne kihagyni, amikor a sütés előtti megkenésükről van szó. Ez ugyanis olyan ínycsiklandó árnyalatot fog kölcsönözni a finomságnak, ami miatt mindenki repetát kér majd.

Ne gyúrd túl a pogácsa tésztáját és sütés előtt kend meg tojással és egy csipet sóval

Fotó: Melinda Nagy / Shutterstock

Fontos, hogy ne gyúrd túl a tésztát, mivel kemény, tömör pogácsát fogsz kapni, ami kevésbé lesz omlós, nem fog szépen megkelni, valamint száraz lehet. Annak érdekében, hogy az ételnek tökéletes állaga legyen, a tésztát gyors, határozott, de nem túl erős mozdulatokkal gyúrd össze, de ne túl sokáig. Amennyiben leveles pogácsát szeretnél, inkább hajtogasd és nyújtsd.

Ha végre megvagy a pogácsaszaggatással is, kend meg őket felvert tojással és egy csipet sóval még sütés előtt, hogy igazán csalogató finomságot kapj, aminek még a látványa is ámulatba ejti majd a vendégeket, nem csupán az íze. Természetesen előfordulhat az is, hogy kicsit elszámolod magad és túl sok pogácsát sütsz. Azonban semmiképpen se dobd ki őket, hanem, miután kihűltek, fagyaszd le őket. A következő alkalommal pedig, amikor azokra is szükséged lesz, várd ki, amíg kiolvadnak, majd tedd be őket rövid időre a sütőbe, amit alacsonyabb hőmérsékletre állítasz.