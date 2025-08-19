Arra gyanakszol, hogy megcsal a párod? Ezekkel a trükkökkel könnyen lebuktathatod

Egy szakértő szerint nem az SMS-ek és képek árulhatják el, hogy partnered megcsal, hanem azok az apró digitális nyomok, amiket szinte senki nem tüntet el teljesen.
Ha megcsalásra gyanakszol, nem biztos, hogy a párod telefonján lévő fotók vagy üzenetek árulják majd el az igazságot. A legtöbben ugyanis már túlságosan is ügyelnek arra, hogy ezeket töröljék. Viszont van néhány apró részlet, amiről sokan megfeledkeznek, ezek viszont elég árulkodóak lehetnek - írja a The Sun.
Sokan nem tudják, de a legutóbb használt emojik listája törölhető, és elég sok mindent elárulhat. Ha a partnered billentyűzetén gyakran feltűnnek szexuális töltetű ikonok, mint a padlizsán vagy az izzadós fej, de ezeket nem neked küldte, az bizony árulkodó jel lehet.
Tipp: Az emoji-előzmények törléséhez menj a telefon beállításaihoz, a billentyűzet szekcióba.
Az iPhone Élő Fotó funkciója nemcsak képet, hanem rövid hangrészletet is rögzít. Ha hosszan nyomsz egy ilyen képet, hallhatod, mi történt a fotó készítésekor, akár egy beszélgetés foszlányát is.
Tipp: Figyelj a háttérhangokra, mert könnyen kiderülhet, hogy nem is volt egyedül.
Sokan azt hiszik, hogy ha törölnek egy fotót vagy üzenetet, az végleg eltűnik. Valójában az iPhone és sok app is újrahasznosító kukában tárolja ezeket 30 napig.
Tipp: Nézd meg a "nemrég törölt" mappákat a galériában, üzeneteknél, vagy e-maileknél.
A Siri okos asszisztens megpróbálja kitalálni, mit szeretnél legközelebb csinálni. Ha például egy rejtett alkalmazást gyakran használ valaki, az felbukkanhat javaslatként, akár akkor is, ha maga az app nincs is már a kezdőképernyőn.
Tipp: Ezt a funkciót ki lehet kapcsolni, de kevesen tudják, hogyan. Kérdezd Sirit róluk.
Amikor egy fotót vagy fájlt meg akarsz osztani, az iPhone felsorolja a leggyakrabban használt kontaktokat. Ha mindig ugyanaz az ismeretlen név bukkan fel elsőként, az nem véletlen...
Tipp: Nézd meg, ki szerepel a lista élén, lehet, hogy nem is hallottál még róla.
A WhatsApp egyik rejtett funkciója a zárolt csevegések mappa, amit titkos kóddal lehet elérni. Ha van ilyen a telefonon, és nem te vagy benne, az magáért beszél.
Tipp: A fő csevegéseknél húzd le az ujjad. Ha van archivált vagy zárolt csevegés, ott lesz.
Vannak, akik minden gyanús appot, például randialkalmazást, letörölnek, majd csak akkor töltik le újra, amikor szükségük van rá. Ez gyors, és nem kelt feltűnést, de visszakövethető.
Tipp: Az App Store-ban a profilodra kattintva láthatod az összes korábban letöltött alkalmazást, még azokat is, amik jelenleg nincsenek a telefonon.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.