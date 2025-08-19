Arra gyanakszol, hogy megcsal a párod? Ezekkel a trükkökkel könnyen lebuktathatod

Egy szakértő szerint nem az SMS-ek és képek árulhatják el, hogy partnered megcsal, hanem azok az apró digitális nyomok, amiket szinte senki nem tüntet el teljesen.

Gyanakszol, hogy megcsal a párod? Könnyen lebuktathatod! / Fotó: Prostock-studio / Shutterstock (Illusztráció)

Ha megcsalásra gyanakszol, nem biztos, hogy a párod telefonján lévő fotók vagy üzenetek árulják majd el az igazságot. A legtöbben ugyanis már túlságosan is ügyelnek arra, hogy ezeket töröljék. Viszont van néhány apró részlet, amiről sokan megfeledkeznek, ezek viszont elég árulkodóak lehetnek - írja a The Sun.

1. Utolsóként használt emojik

Sokan nem tudják, de a legutóbb használt emojik listája törölhető, és elég sok mindent elárulhat. Ha a partnered billentyűzetén gyakran feltűnnek szexuális töltetű ikonok, mint a padlizsán vagy az izzadós fej, de ezeket nem neked küldte, az bizony árulkodó jel lehet.

Tipp: Az emoji-előzmények törléséhez menj a telefon beállításaihoz, a billentyűzet szekcióba.

2. Rejtett hangfájlok az "élő" fotók mögött

Az iPhone Élő Fotó funkciója nemcsak képet, hanem rövid hangrészletet is rögzít. Ha hosszan nyomsz egy ilyen képet, hallhatod, mi történt a fotó készítésekor, akár egy beszélgetés foszlányát is.

Tipp: Figyelj a háttérhangokra, mert könnyen kiderülhet, hogy nem is volt egyedül.

3. Törölt, de nem véglegesen eltűnt fájlok

Sokan azt hiszik, hogy ha törölnek egy fotót vagy üzenetet, az végleg eltűnik. Valójában az iPhone és sok app is újrahasznosító kukában tárolja ezeket 30 napig.

Tipp: Nézd meg a "nemrég törölt" mappákat a galériában, üzeneteknél, vagy e-maileknél.

4. Siri javaslatok: több, mint gondolnád

A Siri okos asszisztens megpróbálja kitalálni, mit szeretnél legközelebb csinálni. Ha például egy rejtett alkalmazást gyakran használ valaki, az felbukkanhat javaslatként, akár akkor is, ha maga az app nincs is már a kezdőképernyőn.

Tipp: Ezt a funkciót ki lehet kapcsolni, de kevesen tudják, hogyan. Kérdezd Sirit róluk.

5. Megosztási javaslatok: kiket mutat először?

Amikor egy fotót vagy fájlt meg akarsz osztani, az iPhone felsorolja a leggyakrabban használt kontaktokat. Ha mindig ugyanaz az ismeretlen név bukkan fel elsőként, az nem véletlen...