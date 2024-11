"Fizettem a feleségemért, de nem a rabszolgám!"

– Nem veszem magamra, amikor azt mondják, hogy Stephanie a bejárónőm, mert mindketten boldogok vagyunk – jelentette ki Evan.

Online sok támadást kap a pár, ugyanakkor nem csak az idegenek kritikusak: Evan édesanyja is aggodalmát fejezte ki, mondván: a fiatalok túl hamar házasodtak össze, anélkül, hogy megismerték volna egymást. Való igaz: amiatt, hogy Stephanie az országban maradhasson, rendkívül hamar egybe kellett kelniük, amit egy titkos esküvőn meg is tettek. Épp ezért a közelmúltban tartottak egy "nagyobb" szertartást is, amin már Evan családja is ott lehetett.