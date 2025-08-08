Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Magánnyomozó fedte fel a titkot: innen tudhatod, ha megcsal a párod

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 08. 12:30
Sokan nem figyelünk a jelekre és ez felőröli az ember életét.
Egy magánnyomozó tálalt ki a párkapcsolati megcsalásokkal kapcsolatban és figyelmeztet egy jelre, amelyre érdemes odafigyelni, főleg, ha gyanítod már, hogy a párod megcsal.

A megcsalás során nem sokan nem veszik észre a jeleket Fotó: Forrás: Freepik.com

Sokan figyelmen kívül hagynak egy egyértelmű jelet, amely miatt az emberek évekig egy hűtlen kapcsolat részesei képesek lenni.

Mindannyian ismerjük a klasszikus jeleket, mint például a telefon őrzése, a külső megjelenés feljavítása, olyan késő estig való munka, hogy akár az irodában is lakhatnának

- idézi a nyomozót a Mirror.

A megcsalás furcsa, új szenvedélyekkel párosulhat

Szerinte nem csak ez jelentheti azt, hogy a párod megcsal, hanem az is, ha szenvedélyesen elkezd érdeklődni egy új hobbi iránt. Ezt jelentheti azt, hogy valakivel kapcsolatba lépnek, akit szintén érdekli z a hobbi és megpróbálják lenyűgözni őt. Ez megjelenhet a szörfözésben, a countryzene iránti szenvedélyben vagy bármi másban, ami iránt ezelőtt nem mutattak érdeklődést.

Arra is figyelmeztet a magánnyomozó, hogy nem szabad hirtelen következtetéseket sem levonni, amint a párod érdeklődni kezd egy új hobbi iránt, de figyelmeztető jelként szolgálhat, ha változást észlelsz a viselkedésében.

 Egy új hobbi önmagában nem jelent semmit. De ha más jelek is megjelennek, akkor ezt is felveheted a listára.

Bejegyzéséhez egy felhasználó a következőket írta:

Az enyém párszor rajzolni kezdett. Szerintem ugyanazt a lányt próbálta megrajzolni párszor.

Más valaki az exét hozta fel, mondván hirtelen egy olyan CD-vel tért haza, amiről tudta, hogy nem szereti.

Az Every Day azt írja, hogy ha gyanítod, hogy a párod megcsal érdemes beszélni egy terapeutával vagy családtagokkal és barátokkal az aggodalmakról elsősorban.

Talán megnyugtató lehet egy nyugodt szembesítés után rákérdezni az okokra, d ez az információ nem feltétlenül jár hozzá a gyógyuláshoz. Nem szabad eltemetni az érzelmeinket, meg kell élnünk őket és fontos átgondolni, menthető-e a kapcsolat vagy sem.

@venusinvestigations a new hobby on its own can be nothing. but if other signs are showing up… add this one to the list #privateinvestigator #dating #datingadvice ♬ original sound - Venus Investigations

 

