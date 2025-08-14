Ide a barack emoji is kevés: brutál popsit villantott Vastag Csaba felesége

Vastag Csaba felesége, Domján Evelin igen aktív a közösségi oldalán. Rendszeresen oszt meg ott különböző tartalmakat a közel 45 ezres rajongótáborával.

Domján Evelin most egy friss fotót mutatott az Instagram-oldalán. Az énekes felesége az edzőteremből jelentkezett be, a képen pedig látható formás feneke. A fotó a rajongók tetszését is elnyerte, néhány óra alatt már közel 500 kedvelés érkezett rá.

3 dolog: Határozd el magad.

Menj, és csináld meg.

Élvezd a gyümölcsét.

- írta a bejegyzésében Vastag Csaba felesége.

Mutatjuk a Domján Evelinról készült szexi fotót: