A legfelsőbb helyről érkezett a figyelmeztetés: ezeket állítsd át a telefonodon!

Az egyik, amit kérnek, hogy iPhone-unkon lépjünk be a Beállítások/Alkalmazások menüpontba, keressük ki az üzenetküldő appunkat (WhatApp vagy épp Signal), nyissuk meg, és nézzük meg, hogy a Névjegyek (Contacts) opciónál a "semmi" lehetőség szerepeljen! Ha bármi mást látunk, állítsuk át! Ezzel ugyan nehezebben adhatunk hozzá embereket egy csevegéshez, hiszen azokat egyenként kell kikeresnünk, de ez a nehézség összességében biztonságot rejt magában.

A másik fontos lépés, hogy a telefonunk asszisztensét is állítsuk át, hogy ne javasoljon számunkra névjegyeket. Ez a "könnyítő" funkció ugyanis veszélyes vizekre vihet minket, kiváltképp, ha valaki munka- és magáncélra is ugyanazt a telefonját használja. Az NSA kérése: lépjünk be a Beállítások/Apple Intelligense és Siri/Alkalmazások/Névjegyek menübe, és tiltsuk le a névjegyjavaslat-opciót, valamint ugyanitt azt is, hogy a Siri tanuljon az adott alkalmazástól!

Igen, ezek mind olyan lépések, amelyekkel picit lemondunk a kényelemről, ugyanakkor az NSA figyelmeztetése szerint mindezt a biztonságunk érdekében tesszük – és végső soron ez utóbbi azért jóval fontosabb!