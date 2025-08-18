"Egyszerűen álom" - Kulcsár Edina kislánya, Amara felrobbantotta az internetet

Mint arról korábban beszámoltunk, varázslatos anya-lánya fotókkal lepte meg rajongóit Kulcsár Edina. Az egykori szépségkirálynő Amarával együtt állt kamerák elé, hogy megörökítsenek pár csodás pillanatot. S habár a büszke anyuka sosem titkolta, milyen édes G.w.M.-mel közös kislánya, hiszen gyakran oszt meg róla saját képeket és videókat, most, a profi alkotások láttán elájultak követői Amara szépségétől. Olyannyira, hogy közölték Edinával: megvan Magyarország új szépségkirálynője.

Kislányuk szépsége letaglózta rajongóikat. / Fotó: Mediaworks

Edina első alkalommal a profi fotózásról mindössze egy képet osztott meg, most azonban pár további is napvilágot látott sztárfotósuk, Borzi Vivien jóvoltából.

Az angyali külső ne tévesszen meg senkit. Amara elképesztően vagány és belevaló kislány

- írta legújabb Instagram-bejegyzésében a sztárok egyik kedvenc fotósa, akinek kommentszekcióját ugyanúgy ellepték a csöppséget dicsérő bókok, mint korábban tették azt édesanyja posztjánál.

Ez a kislány valami eszméletlenül csodálatos. Ahh párja nincs. Egyszerűen álom ez a kislány. Ilyen gyönyörű kislányt régen láttam, álomszép. Igazi hercegnő. Igazi angyalka. Meglátszik, hogy szerelemgyerek, mert olyan szép. Leendő Miss Hungary.

És végül, de nem utolsó sorban a kommentek között megjelent Dukai Regina is, aki egy szóval jellemezte a képet:

Csodaszépek

Az újabb csodás anya-lánya fotók IDE kattintva érhetőek el.