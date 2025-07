„Életük megtakarítását bukták el” – új átverés söpör végig a WhatsAppon, te is könnyen áldozattá válhatsz!

Egy férfi a TikTokon figyelmeztetett egy rendkívül megtévesztő és ijesztő WhatsApp-csalásra, amely miatt – mint felfedte – már többen életük megtakarítását vesztették el.

WhatsAppon támadnak a csalók.

Fotó: TippaPatt / Shutterstock

A @painfullyhonestnews néven ismert brit felhasználó a videójában elmondta:

Nagyon sok embert átvernek ezzel – ne hagyd, hogy te legyél a következő!

A csalás lényege, hogy egy ismeretlen számról érkezik egy segélykérő üzenet, például:

Anya, segítened kell, bajban vagyok!

A gyanútlan szülő azonnal megijed, azt hiszi, gyermeke került bajba. Az üzenetíró pénzt kér: taxira, vészhelyzetre, vagy bármire. És sokan el is utalják a kért összeget – ezzel pedig a csalók markába kerülnek. A TikTokker arra figyelmeztetett, hogy ezek a bűnözők akár egy WhatsApp-fiókot is képesek feltörni, sőt, ha korábban hangüzenetet is küldtünk, akkor azt lemásolva hitelesen utánozhatják a hangunkat valamilyen mesterséges intelligencia alapú programmal. Ez teszi különösen veszélyessé az ilyen típusú csalásokat – így sokan teljesen meggyőzőnek találják.

Hogyan védekezhetünk? A legfontosabb, hogy soha ne utaljunk pénzt anélkül, hogy meggyőződnénk az üzenet valódiságáról. Ha például a lányunk pénzt kér írásban, mindig hívjuk fel videóhívással, hogy biztosan tudjuk, valóban ő van a vonal másik végén. Egy gyors ellenőrzés akár százezreket is megmenthet.

A WhatsApp-ot egyre gyakrabban használják csalók, legyen szó hamis állásajánlatokról, „Szia anya/apa” típusú üzenetekről vagy fiókátvételekről. Mivel a platform lehetővé teszi a hang-, kép- és videóüzenetek küldését, a csalók számára remek eszköz a megtévesztéshez.