Dinnyehasábok édes mártogatóssal – A nyár sztárdesszertje

Valami túlárazott chia-mangó mousse helyett – amit egy tetőteraszon szolgálnak fel, méregdrágán –, most otthon, a saját konyhádban elkészítheted a nyár legnagyobb szenzációját, a dinnyehasábokat édes joghurtos mártogatóssal!

Dinnyehasábok mártogatóssal, a nyár új kedvence – Így készítsd el

Fotó: YouTube

Dinnyehasábok – nyár egy tányéron

Ez a filléres recept igazán nem bonyolult, ráadásul diétás! Készítsd el te is!

A nyár legkönnyedebb desszertje: dinnyehasábok édes mártogatóssal

Hozzávalók, amikre szükséged lesz

1 kisebb görögdinnye (ideálisan magnélküli, mert senki sem akar vacakolni vele)

200 g sűrű görög joghurt

2 evőkanál méz (vagy juharszirup, esetleg agávészirup)

1 evőkanál lime- vagy citromlé

Egy csipet reszelt citromhéj (opcionális, de olyan érzetet kelt, mintha tudnád, mit csinálsz)

Friss mentalevelek a tálaláshoz (ha Instára is posztolnád)

Elkészítés – jöjjön a trükk, amitől igazán ütős lesz a könnyű desszert

Vágd a dinnyét hosszú, keskeny hasábokra, olyanokra, mint a mirelit sült krumpli. Ha egy nyári koktél mellett jól mutatna a fotón, megvan a tökéletes méret! Egy kis tálban keverd össze a joghurtot, mézet, lime-levet és a citromhéjat. Tálald a dinnyét egy tálcán, mellé a mártogatóst, és szórd meg mentalevéllel, a zöld igazán feldobja a látványt!

Ezzel a különlegességgel garantáltan lenyűgözöd a vendégeket, de a like-ok is özönleni fognak, ha posztolod az oldaladra! Tégy egy próbát, és készítsd el!

Ha szeretnéd látni, hogyan is néz ki a dinnye hasáb, nézd meg az alábbi videót:

