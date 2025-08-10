Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Dinnyehasábok édes mártogatóssal – A nyár sztárdesszertje

egészség
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 10. 12:15
Volt már olyan nyár, amikor a hőség nemcsak a sminkedet olvasztotta le, hanem az agyad is? Mikor legszívesebben a kitárt ajtajú hűtőd előtt ülnél, miközben valami hűsítő édességet eszegetsz. Persze diétásat. De vajon lehet egy falat egyszerre hűsítő, édes és még diétás is? A következő dinnye recept a bizonyíték arra, hogy a válasz: IGEN! Olvass tovább!
Bors
A szerző cikkei

Valami túlárazott chia-mangó mousse helyett – amit egy tetőteraszon szolgálnak fel, méregdrágán –, most otthon, a saját konyhádban elkészítheted a nyár legnagyobb szenzációját, a dinnyehasábokat édes joghurtos mártogatóssal! 

dinnye, dinnyehasáb, nyár, diéta
Dinnyehasábok mártogatóssal, a nyár új kedvence – Így készítsd el
Fotó:  Fotó: YouTube

Dinnyehasábok – nyár egy tányéron  

Ez a filléres recept igazán nem bonyolult, ráadásul diétás! Készítsd el te is!

A nyár legkönnyedebb desszertje: dinnyehasábok édes mártogatóssal

Hozzávalók, amikre szükséged lesz

  • 1 kisebb görögdinnye (ideálisan magnélküli, mert senki sem akar vacakolni vele)
  • 200 g sűrű görög joghurt
  • 2 evőkanál méz (vagy juharszirup, esetleg agávészirup)
  • 1 evőkanál lime- vagy citromlé  
  • Egy csipet reszelt citromhéj (opcionális, de olyan érzetet kelt, mintha tudnád, mit csinálsz)
  • Friss mentalevelek a tálaláshoz (ha Instára is posztolnád)

Elkészítés – jöjjön a trükk, amitől igazán ütős lesz a könnyű desszert

  1. Vágd a dinnyét hosszú, keskeny hasábokra, olyanokra, mint a mirelit sült krumpli. Ha egy nyári koktél mellett jól mutatna a fotón, megvan a tökéletes méret!
  2. Egy kis tálban keverd össze a joghurtot, mézet, lime-levet és a citromhéjat. 
  3. Tálald a dinnyét egy tálcán, mellé a mártogatóst, és szórd meg mentalevéllel, a zöld igazán feldobja a látványt!

Ezzel a különlegességgel garantáltan lenyűgözöd a vendégeket, de a like-ok is özönleni fognak, ha posztolod az oldaladra! Tégy egy próbát, és készítsd el!

Ha szeretnéd látni, hogyan is néz ki a dinnye hasáb, nézd meg az alábbi videót:

Az alábbi receptjeinket se hagyd ki:

 

