Szabadság vagy kapcsolatgyilkos? Erre figyelj, mielőtt fejest ugranál az édeshármasba

Szinte mindenkinek vannak különös fantáziái, azonban míg sokan ezeket csak képzeletben élik meg, néhányan a való életben is szeretnék kipróbálni legalább egyszer. Ellenben, ha valaki párkapcsolatban él, és titkos vágyai felszínre törnek, az könnyedén véget vethetnek a románcnak. Gondolj például az édeshármasra, ami lelkileg igen megterhelő lehet annak a félnek, aki vonakodva ment bele az extrém együttlétbe.

Most kiderítheted, milyen hatással lenne az édeshármas a kapcsolatodra!

Fotó: NDAB Creativity / shutterstock

Vajon próbára tenné a kapcsolatodat?

Az emberek véleménye az édeshármasról nagyban függ attól, hogy milyen tapasztalataik és elképzeléseik vannak az együttlétről, valamint, hogy milyen kultúrában nőttek fel. Ugyanis míg egyesek számára nagyon izgalmasnak tűnhet, addig mások tudják magukról, hogy nem bírnák érzelmileg. Azonban, ha megérted az aktus dinamikáját, valamint megismered az előnyeit és hátrányait, segíthet eldönteni, hogy készen állsz-e rá vagy egyszerűen nem neked való.

Az édeshármas, ami feldobhatja az intim életed

Az édeshármas által egyrészről az együttlétnek egy olyan új módját fedezhetitek fel, ami megfűszerezheti és feldobhatja ellaposodott párkapcsolatotokat vagy esély adhat arra, hogy kielégítsétek a vágyaitokat. Emellett elősegítheti a párok közti gördülékenyebb kommunikációt, valamint felerősítheti a köztük lévő köteléket azáltal, hogy nyíltan megosztják egymással a gondolataikat, érzéseiket. Végül pedig nagy előnyük származhat belőle azoknak, akik szeretnének nagyobb önismeretre szert tenni. Sőt az édeshármas még ahhoz is hozzájárulhat, hogy leküzdjük a bennünk lévő gátlásokat.

Az édeshármas könnyedén romba is döntheti a párkapcsolatodat

Fotó: Harbucks / shutterstock

Az édeshármas, ami romba döntheti a kapcsolatodat

Amennyiben azonban a kapcsolat nem túl stabil, az édeshármas jóval több kárt okozhat, mint hasznot, például féltékenységet és bizonytalanságot szülhet. Emellett annak is fennáll a kockázata, hogy az intim együttlét által érzelmi kötődés alakul ki a felek között, ami szintén az előbb említett problémához vezet. Továbbá sokan teljesen erkölcstelennek tartják az együttlét ezen formáját, sőt általa a nemi betegségek kockázata is nőhet.