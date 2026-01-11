"Minden szex közben a dögös anyósomra gondolok"

Egy férfi az interneten kért segítséget a szakértőktől. Elmondta, hogy már öt éve házas, de minden egyes szexuális együttlétkor a dögös anyósára gondol, aki szerinte sokkal szebb, mint a felesége.

Az anyósával csalná meg a feleségét

Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

"Öt éve vagyok házas a feleségemmel, de szinte minden alkalommal, amikor szexelünk, a gyönyörű anyukájára gondolok – aki kettejük közül a szebb. Én 39 éves vagyok, a feleségem 34. Az anyukája 53 éves, de úgy néz ki, mint én. Állandóan sportol, és hihetetlen alakja van. Az első pillanattól kezdve, hogy megláttam, megtetszett nekem.

Vasárnapi „családi összejövetelre” mentem át ebédelni, és ő nyitott ajtót egy testhezálló ruhában, mezítláb. Már kicsit részeg volt, magához húzott egy ölelésre, és nagy, feszes melleit a mellkasomhoz nyomta. Akkoriban férjnél volt, de később elvált. Még mindig szingli, és biztos vagyok benne, hogy ő is vonzónak talál engem.

A dolgok majdnem válságos pontra jutottak ezen a karácsonyon. A feleségemmel átmentünk az anyósom lakásába karácsony napján, és mindannyian sokat ittunk. Ebéd után az anyósom feltett egy George Michael zenét, és egyedül táncolt a szoba közepén. Gondolom, ez normális esetben kínos lett volna, de én teljesen ledöbbentem. A ruhája felcsúszott a combján, ahogy mozgott, és alig tudtam levenni róla a tekintetemet. Csak annyit akartam, hogy magamhoz ránthassam és szenvedélyesen szeretkezhessek vele. Ehelyett el kellett mennem és rendet raknom a konyhában, kötényt viselve, hogy elrejtsem az izgalmamat.

A feleségem nem vette észre, mennyire odavagyok az anyukájáért. Azt mondta, hogy az iskolában az összes barátja belé volt szerelmes. Állítólag mindig beugrottak a nyári szünetekben, hátha bikiniben kapják el.

A feleségem elég nyitott gondolkodású, és korábban is felvetette már a hármas szex ötletét. Vajon nyitott lenne arra, hogy ezt az ötletet megvitassuk az anyukájával? Nem tudok elképzelni ennél szexisebbet" - tette fel a nagy kérdést a férfi.

A szakértő egyenes választ adott: biztos, hogy tönkremenne a házassága, ha ezt a témát még csak megemlítené a feleségének. "A feleséged valószínűleg teljesen összetörne, ha rájönne, mennyire vágysz az anyjára". "Az is összetörné a szívét, ha megtudná, milyen gyakran képzeled azt, hogy az anyósoddal szeretkezel, ahelyett, hogy vele. Ez dupla árulás. Ha boldogtalan házasságban élsz, beszélj a feleségeddel, dolgozzatok a kapcsolatotokon, és javítsatok a közös céljaitokon."