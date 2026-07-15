Egy elképesztő felfedezés során egy 2137 éves női csontvázat tártak fel, amely egy iPhone-ra megszólalásig hasonlító tárgyat tartott a sírjában Oroszország „Atlantiszként” emlegetett régészeti lelőhelyén. A „Natasa iPhone-jaként” elkeresztelt lelet miatt sokan azonnal időutazásra gyanakodtak, mielőtt a rejtély megoldódott volna. Azonban nem időutazó a nő.

Időutazó 2000 éves nőt temettek el iPhone-nal a kezében - Fotó: Orosz Tudományos Akadémia

A nőt az Ala-Tej nekropolisz lecsapolása után találták meg. A víztározó a Szajanó-Susenszkaja-gát, Oroszország legnagyobb erőműve közelében található.

Időutazó 2000 éves nőt temettek el iPhone-nal a kezében

A szakértők szerint a holttest egy divatos fiatal nőé lehetett, aki a hunnu-korszakban (hsziungnu) élt Oroszország déli részén.

„Natasa hunnu-kori (hsziungnu) iPhone-nal való temetkezése továbbra is az egyik legérdekesebb ezen a temetkezési helyen. Az övé volt az egyetlen öv, amelyet kínai wuzhu érmék díszítettek, ami segített a datálásában” – mondta Dr. Pavel Leus, aki 2019-ben vezette a régészcsapatot a Live Science szerint.

Az iPhone-ra hasonlító tárgy valójában egy fekete gagátból (fekete szénkőzet/drágakő) készült övcsat volt, amelyet féldrágakövekkel – köztük türkizzel és vörös berakásokkal – díszítettek.

A régészek hasonló jet csatokat találtak három közeli sírban. A „hatalmas”, iPhone-szerű csat rövid oldalán lyukak voltak, „az egyik oldalon két kerek lyukkal a csat övhöz rögzítésére, a másik oldalon pedig egy ovális lyukkal, valószínűleg a becsatolására” – mondták a kutatók. A radiokarbonos kormeghatározás arra utal, hogy a sír tartalma Kr. e. 92 és Kr. u. 71 közé datálható.

A terület (Tuva régió) rendkívül gazdag a bronzkortól egészen Dzsingisz kán idejéig tartó ősi civilizációk sírjaiban.

Dr. Marina Kilunovszkaja, a Szentpétervári Anyagi Kultúrtörténeti Intézet munkatársa és a tuvai expedíció vezetője elmondta: „Ez a helyszín tudományos szenzáció. Hihetetlenül szerencsések vagyunk, hogy megtaláltuk ezeket a gazdag hun nomád sírokat, amelyeket az ókori sírrablók nem bolygattak meg.”

A régészek jelenleg versenyt futnak az idővel, hogy megmentsék a felbecsülhetetlen értékű kincseket az emelkedő víz okozta károktól.