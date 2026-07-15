Szandi: „Nem szeretem ünnepeltetni magam”

Szandi, aki szinte a szemünk előtt nőtt fel, mostanában ünnepelte az ötvenedik születésnapját. A fiatalos, lendületes, csupa szív énekesnő elárulta, hogy ez alkalommal sem csak róla szólt a nap. A hot! magazinnak mesélt a kerek évfordulóról, az emberi értékekről és arról, hogyan éli meg az idő múlását.

El sem hisszük, Szandi hány éves lett (Fotó: hot! magazin/archív)

Sokak kedvenc énekesnője, Szandi 50 éves lett

50 éves lett A hot! magazinnak elárulta, hogyan ünnepelte a születésnapját, és mi jelenti számára a legnagyobb ajándékot

Az énekesnő hamarosan nagymama lesz, a lányával való kapcsolatáról és Blanka Amerikába költözéséről is mesélt.

Szandi: „Szeretünk itthon lenni”

Szandi számára a születésnap nem jelent egyet a hajnalig tartó partival, sőt, azt mondja, hogy akkor boldog igazán, ha a ezt a napot a családjával töltheti. Az énekesnő férje pedig mindebben partner. A családi fészekből a két nagyobb gyermek ugyan már kirepült, hiszen Szandi lánya férjhez ment, és Amerikában él, azonban az ünneplőkhöz mindezek ellenére Blanka is csatlakozott.

„Nem szeretem ünnepeltetni magam, de a családom miatt ez is egy remek nap, amit egy tortával, pro­sec­có­val és egy vacsorával ünnepeltünk itthon” – kezdte a hot! magazinnak Szandi.

„Bevallom, szeretünk itthon lenni, és az sem titok, hogy ez a nap sem csak rólam szólt. Az egész család itt volt, Blanka FaceTime segítségével csatlakozott hozzánk, és egy egész estét együtt töltöttünk. Ennél szebbet nem is kívánhattam volna. Gyerekkoromban sem voltam az a típus, aki elájult önmagától, és ez nem változott. Még csak nyolcadikos voltam, amikor már a második lemezem jelent meg. Emlékszem, arról kellett fogalmazást írni, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Miközben írtam, hogy felnőttként állatorvos szeretnék lenni, tudatosult bennem, hogy hiszen már most is énekesnő vagyok.”

Szandi fiatalon - nem fog az idő a népszerű énekesnőn (Fotó: hot! magazin/archív)

Szandi: „Fantasztikus családom van”

Szandi a közösségi oldalán hosszan írt arról, hogy hálás az életnek minden egyes pillanatért és tanításért. Azért a szeretetért a leghálásabb, amit a családjától, a közvetlen környezetétől kap. Arra is felhívja a figyelmet, miért fontos, hogy figyeljünk egymásra, és nyitottan forduljunk mások felé.

Az idő múlásával egyre több szerettünktől kell elköszönnünk, és ilyenkor jó esetben átértékeljük a dolgokat, a saját életünket, és rájövünk, hogy az mennyi csodát rejt még magában, mi az, amiért mindenféleképpen hálával tartozunk

– magyarázta az énekesnő.