Szandi: „Nem szeretem ünnepeltetni magam”

Szandi, aki szinte a szemünk előtt nőtt fel, mostanában ünnepelte az ötvenedik születésnapját. A fiatalos, lendületes, csupa szív énekesnő elárulta, hogy ez alkalommal sem csak róla szólt a nap. A hot! magazinnak mesélt a kerek évfordulóról, az emberi értékekről és arról, hogyan éli meg az idő múlását.
Szandi számára a születésnap nem jelent egyet a hajnalig tartó partival, sőt, azt mondja, hogy akkor boldog igazán, ha a ezt a napot a családjával töltheti. Az énekesnő férje pedig mindebben partner. A családi fészekből a két nagyobb gyermek ugyan már kirepült, hiszen Szandi lánya férjhez ment, és Amerikában él, azonban az ünneplőkhöz mindezek ellenére Blanka is csatlakozott.
„Nem szeretem ünnepeltetni magam, de a családom miatt ez is egy remek nap, amit egy tortával, proseccóval és egy vacsorával ünnepeltünk itthon” – kezdte a hot! magazinnak Szandi.
„Bevallom, szeretünk itthon lenni, és az sem titok, hogy ez a nap sem csak rólam szólt. Az egész család itt volt, Blanka FaceTime segítségével csatlakozott hozzánk, és egy egész estét együtt töltöttünk. Ennél szebbet nem is kívánhattam volna. Gyerekkoromban sem voltam az a típus, aki elájult önmagától, és ez nem változott. Még csak nyolcadikos voltam, amikor már a második lemezem jelent meg. Emlékszem, arról kellett fogalmazást írni, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Miközben írtam, hogy felnőttként állatorvos szeretnék lenni, tudatosult bennem, hogy hiszen már most is énekesnő vagyok.”
Szandi a közösségi oldalán hosszan írt arról, hogy hálás az életnek minden egyes pillanatért és tanításért. Azért a szeretetért a leghálásabb, amit a családjától, a közvetlen környezetétől kap. Arra is felhívja a figyelmet, miért fontos, hogy figyeljünk egymásra, és nyitottan forduljunk mások felé.
Az idő múlásával egyre több szerettünktől kell elköszönnünk, és ilyenkor jó esetben átértékeljük a dolgokat, a saját életünket, és rájövünk, hogy az mennyi csodát rejt még magában, mi az, amiért mindenféleképpen hálával tartozunk
– magyarázta az énekesnő.
„A közösségi média azonban mindezt nagyon elferdíti, hiszen azt a hamis látszatot kelti, hogy mindenki jól él, ami becsapása a társadalomnak. Sok a frusztrált ember, a kissé teltebb nő, aki azért nem érzi magát jól a bőrében, mert nem olyan vékony, mint a másik. Én nem szeretném, ha ez általános lenne. A megfelelési kényszer annyira nyomja rá a bélyegét sok ember életére, hogy ezzel együtt meg is keseríti, és közülük sokaknak nincs is kivel megbeszélniük ezt. Nekem szerencsém van, mert fantasztikus családom van, akik mindig itt vannak velem. A családom a legszebb születésnapi ajándék. A férjemmel és a fiúkkal is bármit megbeszélhetünk.”
Szandi és a lánya, Blanka között még ennél is szorosabb a kapcsolat. Bár egy kontinens választja el őket egymástól, ez nem akadályozza meg őket abban, hogy napi kapcsolatban legyenek, főleg amióta az unoka is úton van.
„Blanka mindig is Amerikáról álmodozott. Ezt pedig nekünk el kellett fogadnunk. Képzeld el, micsoda megkönnyebbülés az neki, hogy elfogadtuk a döntését, és nem a saját életünket, akaratunkat kényszerítettük rá. A gyerekeinket nem magunknak szüljük, nem a tulajdonaink. A férjünk, a házastársunk sem az. Blankával, hála a Jóistennek és a technikának, napi kapcsolatban tudunk lenni. A kicsi Hazelt szeptember 5-ére várjuk, és a férje, Ricardo anyukája ugyanúgy izgul, mint én. Éppen a napokban kaptam tőle egy SMS-t, amin nagyon elérzékenyültem.”
Onyutha Judit, az egykori időjós szintén ötvenévesen lett nagymama. Panni lánya huszonegy éves volt, amikor megszületett a kislánya, Szofi.
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