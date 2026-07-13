Egy 160 éves festmény bizonyítja: az időutazás létezik

A Ferdinand George Waldmüller által készített, „A várt nő” (The Expected One) című olajfestmény a müncheni Neue Pinakothek múzeumban van kiállítva. A kép témája hatalmas érdeklődést váltott ki, mivel az ábrázolt fiatal nő olyasmit tart a kezében, amit akkoriban még fel sem találtak - így ez bizonyítja, hogy van időutazás.

Időutazás létezik: ez a 160 éves festmény a bizonyíték- Fotó: Hajotthu / Wikimedia Commons

Az időutazás bizonyítéka a festmény?

A festményen egy fák között rejtőző úriember látható, aki virággal a kezében várja a közeledő nőt. Úgy tűnik azonban, mintha a nő egy mobiltelefont tartana. Ahogyan a tárgyat mindkét kezével és a hüvelykujjaival fogja, pontosan úgy fest, mint egy mai nő a modern utcákon.

Ez a különös elmélet 2017 körül kapott szárnyra, amikor a művészetkedvelők kiszúrták az okostelefonnak tűnő tárgyat, és megosztották gondolataikat az interneten. Valójában a kép egy fiatal nőt ábrázol, aki elmélyülten olvas egy könyvet séta közben, miközben egy férfi figyeli őt.

Peter Russell, Glasgow önkormányzatának volt dolgozója a galéria látogatása során vette észre a megdöbbentő hasonlóságot. A Vice-nak nyilatkozva elmondta: „A legjobban az nyűgöz le, hogy a technológia változása mennyire megváltoztatta a festmény értelmezését, és bizonyos értelemben az egész kontextusát kiemelte.”

„A nagy változás az, hogy 1850-ben vagy 1860-ban minden egyes néző egy egyházi énekeskönyvként vagy imakönyvként azonosította volna a tárgyat, amibe a lány belefeledkezik. Ma viszont senki sem tudja figyelmen kívül hagyni a hasonlóságot egy tinédzser lánnyal, aki az okostelefonján pörgeti a közösségi médiát.”

Sokan úgy vélik, hogy a tárgy leginkább egy iPhone-ra vagy egy érintőképernyős mobilra hasonlít, ítélve abból, ahogyan szorosan fogja, miközben meredten néz lefelé. Ami még különösebbé teszi a dolgot, hogy az Apple techóriás csak 2007-ben mutatta be az első iPhone-t. Az első, fizikai billentyűzettel ellátott mobiltelefont – amely a nő gépelő mozdulatát utánozhatná – pedig a Nokia dobta piacra 1996-ban (Nokia 9000 Communicator).

Ami cáfolja az összeesküvés-elméletet, az az a tény, hogy a fiatal nő valójában egy kis könyvet szorongat és azt olvassa gyaloglás közben. A kötet azonban rendkívül kompakt, ami táplálja a mobiltelefonos teóriát, bár a zsebkönyvek teljesen megszokottak voltak abban az időszakban.