Egy 160 éves festmény bizonyítja: az időutazás létezik

A Ferdinand George Waldmüller által készített, „A várt nő” (The Expected One) című olajfestmény a müncheni Neue Pinakothek múzeumban van kiállítva. A kép témája hatalmas érdeklődést váltott ki, mivel az ábrázolt fiatal nő olyasmit tart a kezében, amit akkoriban még fel sem találtak - így ez bizonyítja, hogy van időutazás.
A festményen egy fák között rejtőző úriember látható, aki virággal a kezében várja a közeledő nőt. Úgy tűnik azonban, mintha a nő egy mobiltelefont tartana. Ahogyan a tárgyat mindkét kezével és a hüvelykujjaival fogja, pontosan úgy fest, mint egy mai nő a modern utcákon.
Ez a különös elmélet 2017 körül kapott szárnyra, amikor a művészetkedvelők kiszúrták az okostelefonnak tűnő tárgyat, és megosztották gondolataikat az interneten. Valójában a kép egy fiatal nőt ábrázol, aki elmélyülten olvas egy könyvet séta közben, miközben egy férfi figyeli őt.
Peter Russell, Glasgow önkormányzatának volt dolgozója a galéria látogatása során vette észre a megdöbbentő hasonlóságot. A Vice-nak nyilatkozva elmondta: „A legjobban az nyűgöz le, hogy a technológia változása mennyire megváltoztatta a festmény értelmezését, és bizonyos értelemben az egész kontextusát kiemelte.”
„A nagy változás az, hogy 1850-ben vagy 1860-ban minden egyes néző egy egyházi énekeskönyvként vagy imakönyvként azonosította volna a tárgyat, amibe a lány belefeledkezik. Ma viszont senki sem tudja figyelmen kívül hagyni a hasonlóságot egy tinédzser lánnyal, aki az okostelefonján pörgeti a közösségi médiát.”
Sokan úgy vélik, hogy a tárgy leginkább egy iPhone-ra vagy egy érintőképernyős mobilra hasonlít, ítélve abból, ahogyan szorosan fogja, miközben meredten néz lefelé. Ami még különösebbé teszi a dolgot, hogy az Apple techóriás csak 2007-ben mutatta be az első iPhone-t. Az első, fizikai billentyűzettel ellátott mobiltelefont – amely a nő gépelő mozdulatát utánozhatná – pedig a Nokia dobta piacra 1996-ban (Nokia 9000 Communicator).
Ami cáfolja az összeesküvés-elméletet, az az a tény, hogy a fiatal nő valójában egy kis könyvet szorongat és azt olvassa gyaloglás közben. A kötet azonban rendkívül kompakt, ami táplálja a mobiltelefonos teóriát, bár a zsebkönyvek teljesen megszokottak voltak abban az időszakban.
Egy hasonló eset történt akkor is, amikor az Apple korábbi vezérigazgatója, Tim Cook 2016-ban egy amszterdami múzeumban járva azt állította, hogy egy iPhone-t szúrt ki egy 350 éves festményen. Azon az alkotáson egy férfi egy téglalap alakú tárgyat tart, amely kísértetiesen hasonlít egy okostelefonra, miközben egy nő és egy gyermek bámulja azt.
Mindkét műalkotás széles körű találgatásokat indított el a technológiáról és az időutazásról, bár valódi „bizonyítékkal” egyik sem szolgál.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.