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Teljes sokk és döbbenet: 77 lefejezett csontváz került elő egy tömegsírból, nagy erőkkel zajlanak a vizsgálatok

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 24. 19:00
felfedezéssír
Jelenleg is zajlik a vizsgálat.

Sokkoló felfedezést tettek a régészek a mai Szlovákia területén, miután egy településen egy olyan hétezeréves tömegsírra leltek, ahol legalább 78 ember maradványait tálták meg. A legtöbben fej nélkül kerültek elő, csupán egy elhunyt személynek volt meg a koponyája. Épp ezért a helyszín első körben tömegmészárlásra, erőszakos tömeggyilkosságra utal, miután a holttesteket látszólag minden rendszer nélkül helyezték el. Ez a tény azonban nem bizonyított. Többen inkább úgy vélik, hogy a nyakcsontokon talált nyomok arra utalnak, hogy a koponyákat a halál beállta után távolították el.

Tömegsírra lelt pár régész Szlovákiában.
Tömegsírra lelt pár régész Szlovákiában Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A felfedezést a közép-európai neolitikus korszak egyik legnagyobb ismert településén, Vráble mellett tették. A szakemberek azt is megállapították, hogy sok csontváz szinte teljesen ép maradt. Olyan törékeny ízületek is épen megőrződtek, amelyek valószínűleg szétestek volna, ha a testeket hosszabb ideig a szabadban hagyják. Az egyetlen személy, akit teljes koponyával találtak meg, egy gyermek volt.

Hétezeréves tömegsírra leltek

A legnagyobb kérdés továbbra is az, hogy hová kerültek a hiányzó fejek.

Maga a tömeges elhelyezés annyira rendkívüli jelenség, hogy könnyű figyelmen kívül hagyni azt a bonyolult rendszert, amely az emberi testek kezelését és elhelyezését jellemezte ezen a helyszínen. A komlexitása teszi különösen jelentőssé 

- közölte egy szakértő hozzátéve, a tudósok jelenleg is vizsgálatokat folytatnak, többek között DNS-elemzéseket és izotópos kutatásokat, hogy többet megtudjanak az árokban eltemetett emberekről, valamint arról, hogy rokoni kapcsolatban álltak-e egymással, írja a People.

 

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