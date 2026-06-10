Megszólalt a főboszorkány: A Fiastyúk fénye három csillagjegynek elképzelhetetlen boldogságot hoz

A szerelem nem csupán érzelem, hanem egy hatalmas energetikai áramlás, amely most a Fiastyúk csillaghalmaz spirituális erejével párosul. Szegedi Erika szerint a fogyóhold fázisa segít letenni a múlt felesleges terheit, míg a Plejádok misztikus rezgései tiszta, befogadó teret teremtenek az igaz érzéseknek.
Vannak pillanatok, amikor az univerzális rendezőelv átveszi az irányítást. Ez a holdegyüttállás egy spirituális mágnesként működik
– vallja Európa főboszorkánya. A bolygók állása most egymás felé tereli azokat a szíveket, amelyek készek az őszinte kapcsolódásra.
A levegő megváltozik, a megérzések felerősödnek. A fogyóhold nem foszt meg semmitől, hanem utat mutat oda, ahol a szeretet valódi otthona vár ránk
– fogalmaz sejtelmesen Erika.
A zodiákus körén három ponton gyúlnak ki a szerencse fényei. Ezek a jegyek különleges védelmet kapnak, hogy meghallják a sors hívását.
A Vízöntő jegyűek számára a holdhelyzet belső ébredést hoz. Erika szerint az eddigi falak, amelyeket a függetlenségük védelmében emeltek, most leomlanak.
A kártyák mély, stabil érzelmeket mutatnak. A Vízöntő most nem keres, hanem bevonz. A szabadságuk mellé most egy olyan társat kapnak, aki igazán érti a lelküket, és akivel egy sorsszerű pillantásban benne van a közös jövő ígérete
– mondja a főboszorkány.
Az Oroszlánok élete drámai és boldog fordulatot vesz ezen az éjszakán.
A Hold és a Fiastyúk felerősíti az Oroszlánok velük született vonzerejét. Ez a belső ragyogás most valakit a sötétből egyenesen a fényre vezet. Egy olyan tiszta, mindent elsöprő szerelem lép be az életükbe, amely felülír minden eddigi csalódást. Merjék átadni az irányítást a sorsnak, mert hatalmas meglepetés vár rájuk
– figyelmeztet Erika.
A Halak számára a legvékonyabb most a határ a látható és a láthatatlan világ között.
A Halak megérzik a társuk közelségét, még mielőtt az belépne az ajtón. A Fiastyúk fényei rávilágítanak a jövőjükre, és segítenek lehorgonyozni az álmaikat a valóságban. Ez a szerelem olyan lesz, mint egy csendes folyó, amely végül a tengerbe ér; nem kell többé félniük a csalódástól
– árulja el Szegedi Erika.
Szegedi Erika hangsúlyozza: a misztikus energiák befogadásához belső csendre van szükség. A Fiastyúk nem a harsányságot, hanem az őszinte dobbanást támogatja.
Aki görcsösen akar, bezárja a kaput. Aki hittel vár, megnyitja azt
– tanácsolja Európa főboszorkánya. Erika szerint érdemes ilyenkor egy rózsaszín vagy fehér gyertyát gyújtani az otthonunkban, amely tisztítja a teret és hívja a tiszta szerelmet.
Bár a fény most három jegyre vetül, Szegedi Erika szerint mindenki kap egy apró jelet az égbolttól:
Kos: Hallgass a megérzéseidre, a tiszta intuíció most pontos utat mutat.
Bika: A kártyák szerint egy stabil, mélyről jövő érzelem bontakozik ki a közelben.
Ikrek: Egy váratlan üzenet vagy találkozás sorsfordító titkot rejthet.
Rák: A múlt fájó emlékeinek elengedése hozza el az új boldogság kulcsát.
Szűz: A rend és a béke most a szívedben is végre megszületik.
Mérleg: A harmónia most egy váratlan, sorsszerű egyensúly formájában érkezik.
Skorpió: Engedd el a kontrollt, a sors most csodálatos meglepetést tartogat.
Nyilas: Az út, amin jelenleg jársz, egy nagyon fontos találkozáshoz vezet.
Bak: A kemény külső mögött most a legpuhább, legőszintébb érzelem ébred fel.
Szegedi Erika szerint a Fiastyúk és a fogyóhold hatása egy halk ígéret.
A szerelem nem érkezik későn. Pontosan akkor nyit be az ajtón, amikor a lélek már készen áll a fogadására
– zárja gondolatait Európa főboszorkánya.
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