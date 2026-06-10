Megszólalt a főboszorkány: A Fiastyúk fénye három csillagjegynek elképzelhetetlen boldogságot hoz

A szerelem nem csupán érzelem, hanem egy hatalmas energetikai áramlás, amely most a Fiastyúk csillaghalmaz spirituális erejével párosul. Szegedi Erika szerint a fogyóhold fázisa segít letenni a múlt felesleges terheit, míg a Plejádok misztikus rezgései tiszta, befogadó teret teremtenek az igaz érzéseknek.

Szegedi Erika hangsúlyozza: a misztikus energiák befogadásához belső csendre van szükség. Fotó: Bors

Vannak pillanatok, amikor az univerzális rendezőelv átveszi az irányítást. Ez a holdegyüttállás egy spirituális mágnesként működik

– vallja Európa főboszorkánya. A bolygók állása most egymás felé tereli azokat a szíveket, amelyek készek az őszinte kapcsolódásra.



A levegő megváltozik, a megérzések felerősödnek. A fogyóhold nem foszt meg semmitől, hanem utat mutat oda, ahol a szeretet valódi otthona vár ránk

– fogalmaz sejtelmesen Erika.

Akiknek a Fiastyúk fénye hatalmas változást hoz a szerelemben

A zodiákus körén három ponton gyúlnak ki a szerencse fényei. Ezek a jegyek különleges védelmet kapnak, hogy meghallják a sors hívását.

Vízöntő: A szabadság és a tiszta kapcsolódás egyensúlya

A Vízöntő jegyűek számára a holdhelyzet belső ébredést hoz. Erika szerint az eddigi falak, amelyeket a függetlenségük védelmében emeltek, most leomlanak.

A kártyák mély, stabil érzelmeket mutatnak. A Vízöntő most nem keres, hanem bevonz. A szabadságuk mellé most egy olyan társat kapnak, aki igazán érti a lelküket, és akivel egy sorsszerű pillantásban benne van a közös jövő ígérete

– mondja a főboszorkány.

Oroszlán: Szenvedélyes fordulat és a belső ragyogás ereje

Az Oroszlánok élete drámai és boldog fordulatot vesz ezen az éjszakán.

A Hold és a Fiastyúk felerősíti az Oroszlánok velük született vonzerejét. Ez a belső ragyogás most valakit a sötétből egyenesen a fényre vezet. Egy olyan tiszta, mindent elsöprő szerelem lép be az életükbe, amely felülír minden eddigi csalódást. Merjék átadni az irányítást a sorsnak, mert hatalmas meglepetés vár rájuk

– figyelmeztet Erika.

Halak: Az álmok materializálódása és a lelki társ

A Halak számára a legvékonyabb most a határ a látható és a láthatatlan világ között.

A Halak megérzik a társuk közelségét, még mielőtt az belépne az ajtón. A Fiastyúk fényei rávilágítanak a jövőjükre, és segítenek lehorgonyozni az álmaikat a valóságban. Ez a szerelem olyan lesz, mint egy csendes folyó, amely végül a tengerbe ér; nem kell többé félniük a csalódástól

– árulja el Szegedi Erika.