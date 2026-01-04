Örök szerelem vár erre a két csillagjegyre 2026-ban - Szegedi Erika megsúgja féltett titkát

Elérkezett az idő, mikor mindenkinek át kell gondolnia az életét. A párkapcsolat és a karrier tekintetében kedvező változásokat ígérnek a csillagok, azonban Szegedi Erika, Európa főboszorkánya úgy látja, hogy a legtöbb ember lelkében harc dúl, ami végül megtisztulást hozhat el.

Szegedi Erika szerint 2026-ban mindenkinek át kell gondolnia az életét.

Fotó: Máté Krisztián

Szegedi Erika: mindenkinek meg kell vívni a saját belső harcát az új esztendőben

Mindenkinek azt tanácsolom, hogy legyen nagyon körültekintő 2026-ban. Az új év egyben egy új kezdet is. A múltat azonban nem hagyhatja senki a háta mögött, hiszen hatást gyakorol a mindennapokra, azonban változtatni sohasem késő. 2026 izgalmas évnek ígérkezik. A most következő belső harc nem egy reménytelen küzdelem lesz. Ennek célja lesz, és lehetőséget biztosít mindenki számára, hogy a végén megtalálja a lelki békéjét, és helyét a világban. Hosszú helyben járás után végre az út a fénybe vezet

– árulja el a Borsnak Szegedi Erika, aki kártyát vetett a következő esztendőre.

Alapvetően, a sok küzdelem ellenére jó év elé nézünk. Fontos, hogy nyitott szemmel kell járni, mert az égiek tálcán fogják kínálni a lehetőségeket, csak észre kell venni, és élni kell velük

– folytatja a jósnő, aki egyben egy hosszú ideje tartó negatív időszak végét jövendöli, melynek jótékony hatása az élet minden területén érezhető lesz.

Hihetetlen forróság teszi próbára az embereket

Az időjárás nem lesz kegyes az emberekhez Szegedi Erika szerint. Január vége felé lehűlés és havazás várható, amit enyhülés fog követni. Február végén, és március elején azonban újabb fagyok várhatóak, amik nem kedveznek majd a gazdáknak. Az ő helyzetüket tovább nehezíti, hogy a Dél-Alföldön nagyobb belvíz jelentkezik.

A megszokotthoz képest késni fog a tavasz és nagyon csapadékos is lesz. A nyár május végétől hirtelen robban be, és a hőmérő higanyszála 34 fok fölé fog kúszni, amit óriási szárazság követ majd. Békés vármegyében kisebb földmozgás várhatóak, de szerencsére, országos szinten nem lesznek nagyobb katasztrófák

– mondja vészjóslóan a főboszorkány, aki mindenkit arra buzdít, hogy fordítson nagyobb figyelmet a lelki harmóniára.