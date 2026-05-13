Szegedi Erika elárulta, melyik csillagjegy szakít hatalmasat májusban – Döbbenetes gazdagság vár rájuk!

A május az ezotéria világában mindig a termékenységről és a bőségről szól, de 2026 ötödik hava minden képzeletet felülmúl. Szegedi Erika szerint a hónap elején, május 1-jén a Bika csillagképben ragyogó Vénusz már jelzi, hogy az anyagi stabilitás vágya felerősödik.

Szegedi Erika, Európa főboszorkánya szerint a Vénusz és a Jupiter ritka találkozása olyan kozmikus kapukat nyit meg, amire évtizedek óta nem volt példa

A csillagok nem hazudnak. Mikor a Vénusz, a szerelem és a pénz bolygója ilyen szoros közelségbe kerül a Holddal, az érzelmi gátak felszakadnak, és helyet adnak a teremtő energiáknak

– mondja a főboszorkány.

Míg egyeseknek a szerelem, másoknak a szakmai siker érkezik meg, van egy kiválasztott csillagjegy, aki májusban szó szerint mágnesként vonzza majd a pénzt és a gazdagságot.

Misztikus erők játéka: A Vénusz és a Hold titkos szövetsége

Erika külön kiemelte a május 18-19-i időszakot, amikor a Vénusz, a Jupiter és a vékony holdsarló egy lenyűgöző hármas együttállásban forr össze. Ez a „Szerencse Háromszöge”, ami ritka ajándék az univerzumtól. A Jupiter, a nagy szerencse bolygója ebben a pozícióban felerősíti a Bika jegyének stabilitását. Aki ezekben a napokban hoz üzleti döntést vagy vág bele új projektbe, az garantáltan sikerre van ítélve. Az Éta Aquaridák meteorraj pedig folyamatosan szórja a „kívánságport” – ilyenkor a kimondott szónak és a leírt vágyaknak teremtő erejük van.

A hónap abszolút győztese: A Bika mindent visz!

Bár minden jegy megérzi a pozitív változásokat, Szegedi Erika szerint a május abszolút győztese nem más, mint a BIKA. Vagyis az április 21 és május 21 között született emberek.

A Bika jegy szülöttei most érnek be igazán

– magyarázza Európa főboszorkánya.

Mivel a legfontosabb bolygóegyüttállások az ő jegyükben történnek, a sors tálcán kínálja nekik a lehetőségeket. Ez nem csupán aprópénz. Ez az az időszak, amikor a Bikák ingatlanhoz juthatnak, előléptetést kaphatnak vagy egy régi befektetésük hirtelen a többszörösét hozza vissza. A május 30-i telihold a Skorpióban pedig pontot tesz a bizonytalanság végére. A Bikák ekkorra már pontosan tudni fogják, hogy a gazdagság útja megnyílt előttük.

– folytatja sejtelmesen a főboszorkány, aki azt tanácsolja, hogy érdemes kihasználni e lehetőséget.