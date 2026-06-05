A kutatók is elképedtek, hátborzongató, amit most felfedeztek Ötzi testén

Ötzi a legkorábbi és legjobb állapotban fennmaradt múmia. A rézkori vadász holttestét 1991-ben fedezték fel az olasz Alpok egyik gleccserében. Azóta a tudósok megállapították, hogy a férfi körülbelül 46 éves lehetett halálakor, testén legalább 61 tetoválás lehetett, ruhái pedig állati bőrből készültek. Egy új vizsgálat azonban megállapította, a múmia teste egy máig működő mikrobiológiai ökoszisztéma.

Ötzi, a jégember

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Újabb felfedezést tettek Ötzi testén

Ötzi bőréről, belső szöveteiből és az olvadékvízből is mintákat vettek a kutatók, majd DNS- és RNS-vizsgálatokkal elemezték a bennük található mikroorganizmusokat. Az eredmények megdöbbentőek: ősi mikrobákat találtak, amelyek még életében a jégember testén lehettek, ugyanakkor olyan hidegkedvelő élesztőgombákat is, amelyek valószínűleg a gleccser környezetéből kerültek a múmiára. Ezek a mikrobák genetikai rokonságot mutatnak az Antarktiszon és más extrém hideg területeken élő fajokkal.

Egyes mikrobák nyomai erősen károsodtak, más fajok azonban valamilyen formában ma is aktívak lehetnek. A vizsgálatok szerint néhány hidegkedvelő mikroba az elmúlt években még szaporodhatott is Ötzi speciális hűtőkamrájában, ahol lefagyasztva tárolják a testet.

Az különösen meglepte a kutatókat, hogy több mikroba is képes lehetett lebontani egy erős vegyületet, a fenolt, amelyet a múmia konzerválására használtak. Ötzi testét a kutatók szerint egy folyamatosan változó mikrobiológiai rendszerként kell kezelni, amelyben ősi és modern mikrobák élnek együtt. A tudósok pedig az egyik megtalált élesztőgombából még kovászos kenyeret is sütöttek.

A felfedezés segíthet megérteni, hogyan képesek bizonyos mikroorganizmusok extrém környezetben akár évezredeken át is életben maradni - írja az Origo.