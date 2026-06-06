Még a nők is kopaszok voltak: parókáknak köszönhették szépségüket az asszonyok az ókori Egyiptomban

Az egyiptomi előkelőségek parókáin, a görög nők gondosan rendezett tincsein és a római hölgyek magasba épített frizuráin ügyes és szakavatott kezek dolgoztak. A hajápolás az ókorban sokszor időigényes, aprólékos munkafolyamat volt, amelyhez fésűk, hajtűk, borotvák, illatos olajok és nagy adag türelem kellett.

Az ókori Egyiptomban a parókák mindennapos viseletnek számítottak az előkelők közt

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Parókák a Nílus partjáról: az ókori Egyiptom hajcsodái

Az ókori Egyiptomban a hajviseletnek különösen nagy jelentősége volt. A forró éghajlat miatt sokan rövidre vágott vagy leborotvált frizurát választottak maguknak, de az előkelők és a tehetősebbek gyakran viseltek díszes parókákat. Ezek egyrészt látványosak voltak, másrészt pedig praktikusak is, mert védelmet nyújtottak a napsugárzástól, segítettek távol tartani az élősködőket, és ünnepi alkalmakon az elegancia fontos kellékeinek számítottak. A gazdag emberek parókái valódi hajból készülhettek, méhviasszal, gyantával vagy különleges olajos anyagokkal formázták őket, hogy hosszú ideig megtartsák alakjukat és fényüket. A sírokból előkerült fésűk, borotvák, hajtűk, tükrök és kozmetikai eszközök azt mutatják, hogy a szépségápolás a mindennapok szerves részét képezte és a túlvilági készülődésnek is kiemelt jelentőségű elemei voltak. Egy egyiptomi asszony parókája például több mint háromezer évig őrizte az egykori hajápoló anyagok nyomait. Éppen ezért a fáraók, papok és nemesek között a hajjal foglalkozó mestereknek komoly szerepük volt, ugyanis a frizura adta meg azt a méltóságteljes külsőt, amelyet ma az egyiptomi ábrázolásokról olyan jól ismerünk.

Az ókori görögök is nagy hangsúlyt fektettek a hajviseletre

Fotó: Bridgeman Images via AFP

Fonatok és pántok Hellászban

Az ókori görögöknél a hajviselet szorosan kapcsolódott az életkorhoz és a társadalmi helyzethez. A nők frizurái gyakran fonatokból, lágyan rendezett tincsekből, kontyokból és fejpántokból álltak, a cél pedig elsősorban nem a figyelemfelkeltés, inkább a harmonikus összkép volt. A szépség a görög gondolkodásban szorosan összefüggött az arányossággal, és ez a frizurákra is vonatkozott. A tehetősebb házakban a hajkorona rendezését sokszor szolgák végezték, akik ismerték a fonás, göndörítés és feltűzés fogásait. A hajpántok, hálók és kendőszerű fejfedők egyben tartották a frizurát, és kiemelték az arcot. A férfiaknál szintén változott, hogy mikor számított kívánatosnak a hosszabb vagy a rövidebb haj: az ifjak, a katonák és a városi polgárok viselete más-más üzenetet hordozott. A görög világban a fodrászkodás idővel közösségi élménnyé is vált, hiszen a férfiak borbélyoknál igazíttathatták szakállukat és hajukat, miközben a beszélgetés és politikai eszmecsere sem maradt el, így ezek az üzletek a társasági élet szerves részévé váltak.