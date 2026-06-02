Csőre töltött sörétessel lőtt le egy sofőrt egy kutya

Egy boltba beszaladó sofőr felügyelet nélkül hagyta a kutyáját a kocsiban, egy csőre töltött puska társaságában.

Az izgatott eb átmászott az ülések között és véletlenül meghúzta a ravaszt.

A lövés akkora erővel dördült el, hogy átütötte a kocsi kaszniját.

A repülő sörétek egyike egy pirosnál várakozó vétlen nő karjába fúródott.

Nem mindennapi eset történt Nebraskában. Egy sofőr békésen ült a piros lámpánál, és miközben a tavaszi napsütést élvezte, a közelében álló autóból egy kutya puskával adott le lövést.

Egy nézelődő kutya puskával lőtte le a kereszteződésben álló nőt. Fotó: Karen Images / shutterstock

A helyszínre száguldó zsaruk először azt hitték, egy rossz tréfa áldozatai, hiszen a riasztás egy légpuskás lövöldözésről szólt. Csak akkor esett le nekik a tantusz, amikor meglátták a pickup utasoldali ajtaját: a fémlemezbe ugyanis a sörétes akkora lyukat tépett, amelybe egy ember ökle is befért volna.

Kutya puskával? A kíváncsiság ölni tud

Az őrület a Scottsbluff nevű település egyik kereszteződése melletti parkolóban szabadult el, ahova egy férfi gördült be a kisteherautójával. Az illető gondolt egyet, és a kutyáját magára hagyta a kocsiban – csakhogy a hátsó ülésen ott felejtett egy csőre töltött fegyvert.

A négylábú unalmában két lábra ágaskodva próbált kinézni az ablakon, csakhogy a nagy helyezkedésben rálépett a puskára, amely azonnal elsült és pont a kereszteződésben álló nőt találta el. A nő jobb felső karját érte a találat, és csak centiken múlt, hogy történt sokkal nagyobb baj. Szerencsére a sérülései nem életveszélyesek, de az biztos, hogy egy darabig gyanakodva néz majd minden kutyára.

Kőkeményen fizetni fog a felelőtlen gazdi

Amellett, hogy a felelőtlen tulajdonos valószínűleg egy életre elfelejtheti a „jó fej gazdi” címet, Nebraska állam törvényei szerint szabadságvesztéssel büntethető bűncselekményt követett el. A helyi jogszabályok ugyanis tűpontosan fogalmaznak:

Törvényellenes bármilyen sörétes puskát úgy tartani vagy szállítani bármilyen járműben az autópályákon vagy közutakon, hogy lőszer van a csőben, a tokban vagy a tárban.

(People)

