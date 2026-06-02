Csőre töltött sörétessel lőtt le egy sofőrt egy kutya

Nem mindennapi eset történt Nebraskában. Egy sofőr békésen ült a piros lámpánál, és miközben a tavaszi napsütést élvezte, a közelében álló autóból egy kutya puskával adott le lövést.
A helyszínre száguldó zsaruk először azt hitték, egy rossz tréfa áldozatai, hiszen a riasztás egy légpuskás lövöldözésről szólt. Csak akkor esett le nekik a tantusz, amikor meglátták a pickup utasoldali ajtaját: a fémlemezbe ugyanis a sörétes akkora lyukat tépett, amelybe egy ember ökle is befért volna.
Az őrület a Scottsbluff nevű település egyik kereszteződése melletti parkolóban szabadult el, ahova egy férfi gördült be a kisteherautójával. Az illető gondolt egyet, és a kutyáját magára hagyta a kocsiban – csakhogy a hátsó ülésen ott felejtett egy csőre töltött fegyvert.
A négylábú unalmában két lábra ágaskodva próbált kinézni az ablakon, csakhogy a nagy helyezkedésben rálépett a puskára, amely azonnal elsült és pont a kereszteződésben álló nőt találta el. A nő jobb felső karját érte a találat, és csak centiken múlt, hogy történt sokkal nagyobb baj. Szerencsére a sérülései nem életveszélyesek, de az biztos, hogy egy darabig gyanakodva néz majd minden kutyára.
Amellett, hogy a felelőtlen tulajdonos valószínűleg egy életre elfelejtheti a „jó fej gazdi” címet, Nebraska állam törvényei szerint szabadságvesztéssel büntethető bűncselekményt követett el. A helyi jogszabályok ugyanis tűpontosan fogalmaznak:
Törvényellenes bármilyen sörétes puskát úgy tartani vagy szállítani bármilyen járműben az autópályákon vagy közutakon, hogy lőszer van a csőben, a tokban vagy a tárban.
(People)
