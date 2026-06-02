Milliós luxusnyaralásból horrorutazás: Bódi Dórit óriási kár érte

A Bódi Tesókból és az Ázsia Expresszből is jól ismert Bódi Megyer párja, a közönségkedvenc Bódi Dóri az elmúlt években a közösségi média egyik legmeghatározóbb arcává nőtte ki magát. A mindig mosolygós, életvidám celeblány rendszeresen betekintést enged követőinek a mindennapjaiba, ám a legutóbbi külföldi kiruccanása nem a tervek szerint alakult. Lissák Laura társaságában vágott neki egy hamisítatlan nyárindító kalandnak, amely végül egy több-százezres károkat okozó drámába torkollott a nyílt tengeren. A lányok fergeteges bulizását és a gondtalan pihenést egyetlen pillanat alatt tette tönkre egy technikai katasztrófa.

A két dögös híresség nem bízta a véletlenre a szezonkezdést, azonnal elhagyták az országot, hogy egy igazi, hamisítatlan csajos bulizásba vessék bele magukat. Az Instagram-oldalaikat elárasztották a dögös bikinis képek, a jéghideg koktélok és a hajnalig tartó vad táncolások, amikre azonnal lecsaptak a rajongók. A felhőtlen öröm és a tengeri hajókázás közben azonban jött a menetrendszerű baj, ami azonnal véget vetett a gondtalan luxusnak. Dóri kezéből ugyanis a ringatózó hajón kicsúszott a méregdrága okostelefonja, ami egyenesen a tenger fenekére süllyedt. Ez a baki pedig nemcsak hatalmas anyagi mínuszt jelentett a sztárpár tagjának, hanem teljes digitális megsemmisülést is a külföldi paradicsomban.

Egy ilyen kaliberű influenszer számára a telefon nem csupán a kapcsolattartás eszköze, hanem a mindennapi munka és a létezés alapja is, így a veszteség felér egy kisebb katasztrófával. Dóri napokig semmit nem tudott magáról kommunikálni, a családja, a barátai és az üzleti partnerei is kétségbeesetten próbálták őt elérni a virtuális térben. A sokkoló incidens teljesen megbénította a lány mindennapjait, aki végül egy másik eszközről, megtörten jelentkezett be a rajongóihoz az Instagram-oldalán.

A celeblány végül a közösségi médiában tisztázta a rejtélyes eltűnésének az okait, hiszen tudta, hogy rengetegen aggódnak érte a hirtelen jött csend miatt.

Elnézést kérek azoktól, akik kerestek az elmúlt napokban, és nem értek el/nem válaszoltam. Mivel a nyaralásom alatt, a hajóról leesett a telefonom a tengerbe, így sok helyre nem tudtam belépni

– avatta be követőit a részletekbe a lány, utalva a kétlépcsős azonosítások és a jelszavak elvesztéséből adódó kálváriára. Bár a nyaralás emlékezetes maradt a fergeteges bulik és a bikinis pózolások miatt, az biztos, hogy ezt a méregdrága és fájdalmas leckét Dóri egy jó ideig nem felejti el.