Milliós luxusnyaralásból horrorutazás: Bódi Dórit óriási kár érte

A Bódi Tesókból és az Ázsia Expresszből is jól ismert Bódi Megyer párja, a közönségkedvenc Bódi Dóri az elmúlt években a közösségi média egyik legmeghatározóbb arcává nőtte ki magát. A mindig mosolygós, életvidám celeblány rendszeresen betekintést enged követőinek a mindennapjaiba, ám a legutóbbi külföldi kiruccanása nem a tervek szerint alakult. Lissák Laura társaságában vágott neki egy hamisítatlan nyárindító kalandnak, amely végül egy több-százezres károkat okozó drámába torkollott a nyílt tengeren. A lányok fergeteges bulizását és a gondtalan pihenést egyetlen pillanat alatt tette tönkre egy technikai katasztrófa.
A két dögös híresség nem bízta a véletlenre a szezonkezdést, azonnal elhagyták az országot, hogy egy igazi, hamisítatlan csajos bulizásba vessék bele magukat. Az Instagram-oldalaikat elárasztották a dögös bikinis képek, a jéghideg koktélok és a hajnalig tartó vad táncolások, amikre azonnal lecsaptak a rajongók. A felhőtlen öröm és a tengeri hajókázás közben azonban jött a menetrendszerű baj, ami azonnal véget vetett a gondtalan luxusnak. Dóri kezéből ugyanis a ringatózó hajón kicsúszott a méregdrága okostelefonja, ami egyenesen a tenger fenekére süllyedt. Ez a baki pedig nemcsak hatalmas anyagi mínuszt jelentett a sztárpár tagjának, hanem teljes digitális megsemmisülést is a külföldi paradicsomban.
Egy ilyen kaliberű influenszer számára a telefon nem csupán a kapcsolattartás eszköze, hanem a mindennapi munka és a létezés alapja is, így a veszteség felér egy kisebb katasztrófával. Dóri napokig semmit nem tudott magáról kommunikálni, a családja, a barátai és az üzleti partnerei is kétségbeesetten próbálták őt elérni a virtuális térben. A sokkoló incidens teljesen megbénította a lány mindennapjait, aki végül egy másik eszközről, megtörten jelentkezett be a rajongóihoz az Instagram-oldalán.
A celeblány végül a közösségi médiában tisztázta a rejtélyes eltűnésének az okait, hiszen tudta, hogy rengetegen aggódnak érte a hirtelen jött csend miatt.
Elnézést kérek azoktól, akik kerestek az elmúlt napokban, és nem értek el/nem válaszoltam. Mivel a nyaralásom alatt, a hajóról leesett a telefonom a tengerbe, így sok helyre nem tudtam belépni
– avatta be követőit a részletekbe a lány, utalva a kétlépcsős azonosítások és a jelszavak elvesztéséből adódó kálváriára. Bár a nyaralás emlékezetes maradt a fergeteges bulik és a bikinis pózolások miatt, az biztos, hogy ezt a méregdrága és fájdalmas leckét Dóri egy jó ideig nem felejti el.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.