Kevesen ismerik, pedig itt rejtőzik Magyarország legmagasabb vízesése: a látványtól leesik az állad

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 02. 09:45
A tavasz végi, nyár eleji hetek tökéletesen alkalmasak arra, hogy magunk mögött hagyjuk a városi nyüzsgést, és olyan vidéki menedéket keressünk, ahol a természet frissessége tömegnyomor nélkül élvezhető. Parádfürdő látnivalói ilyenkor ideális úti céllá teszik a Mátrát, hiszen a főszezon előtt, békés hangulatban fedezhetjük fel a hegység legszebb kincseit.
A Mátra északi lankáin megbúvó Parádfürdő látnivalói szorosan összefonódnak a környék különleges földtani adottságaival. A helyi forrásokat már az 1730-as évektől gyógyhelyként tartották számon: a jellegzetes, kénes összetételű „csevice” és a vastimsós vizek jótékony hatásait emésztési panaszok és kimerültség kezelésére a mai napig alkalmazzák.

Parádfürdő látnivalói a fürdőkultúrára épült gyógyfürdők, melyek még ma is a boldog békeidők hangulatát tükrözik / Fotó: Wikipédia/CivertanS 
  • Gyógyvizek és építészet: különleges, egészségmegőrző csevice-források és az Ybl Miklós által tervezett, pazar Cifra Istálló.
  • Vadregényes természet: könnyű, izgalmas gyalogtúra az Ilona-völgyben Magyarország legmagasabb természetes vízeséséhez.
  • Palóc hagyományok: tradicionális faépítészet, egyedülálló üvegmanufaktúra és helyi ízek a szomszédos falvakban.
A Parádfürdői Állami Kórház egyik épülettömbje, amelyet szintén Ybl Miklós tervezett / Fotó: Wikipédia/HírvivőKata

Melyek Parádfürdő látnivalói, amelyeket feltétlenül érdemes felkeresni?

A fürdőkultúra mellett a vidék építészeti öröksége is figyelemre méltó. Gróf Károlyi György 1880-ban építtetett itt uradalmi istállót, amelyet a népnyelv díszes külseje miatt csak Cifra istállóként emleget. Az Ybl Miklós terveit dicsérő eklektikus épületegyüttes ma kocsimúzeumként működik: a falak között Közép-Európa egyik legértékesebb közlekedéstörténeti gyűjteménye látható.

Kevesen tudják, de maga a „kocsi” kifejezés a Komárom megyei Kocs község nevéből ered, ahonnan a Mátyás király korában kifejlesztett jármű és annak elnevezése egész Európában elterjedt. Az épületben ma is működik istálló kilenc lófajtával, sőt a látogatóknak lovas kocsikázásra is lehetőségük nyílik.

Parádfürdő látnivalói közül kiemelkedik az Ybl Miklós által tervezett Cifra Istálló, amely ma kocsimúzeumként működik / Fotó: Mantis Pictures /   shutterstock

Séta közben érdemes érinteni a közeli Rákóczi-emlékparkot is. A legenda szerint II. Rákóczi Ferenc 1710-ben egy hatalmas kocsánytalan tölgyhöz kötötte ki a lovát. A több mint 300 éves faóriás sajnos egy 2015-ös viharban kidőlt, de a helyén 2020-ban méltó emlékhelyet alakítottak ki. A park mellett elterülő hatalmas, bükkfás gyógypark a Parádi-Tarna patak csörgedezésével önmagában is feledhetetlen, pihentető élményt nyújt.

Vadregényes túra az Ilona-völgy mélyére

A Cifra Istállótól indulva közvetlenül a Mátrai Tájvédelmi Körzetet érhetjük el, ahol a zöld és sárga turistajelzéseket követve juthatunk el az Ilona-völgyi vízeséshez. Az út mentén található a Szent István-csevicekút: a természetes szénsavtartalmú, különleges ásványvizet a látogatók maguk húzhatják fel vödörrel a kútból, a környéken pedig rendezett pihenőpadok és tűzrakó helyek várják a kirándulókat.

Az Ilona-vízesés Magyarország legmagasabb természetes kialakulású vízesése, amely csaknem 10 méter magasból zuhan alá / Fotó: Wikipédia/Zugló Sipos 

A túra utolsó szakasza a patakmeder mellett halad, ahol a köves gyalogúton többször is át kell kelni a gázlókon. A vadregényes Ilona-völgy zárlatában, egy sziklakatlan végén zúdul le Magyarország legmagasabb, tíz méter mélybe bukó természetes vízesése. Az Ilona-patak vize egy sötétszürke, vulkanikus andezitfalon zubog alá, lenyűgöző látványt nyújtva. A visszaút egyben a 6,5 kilométeres Ilona-völgyi tanösvény nyomvonala, amelynek táblái a hajdani ércbányászat emlékeit is bemutatják.

A szomszédos parádsasvári Károlyi-kastély – amelyet szintén Ybl Miklós tervezett – ma kastélyhotelként működik / Fotó: Wikipédia/rlevente 

Kézműves hagyományok a szomszédos falvakban

Ha Parádfürdő után marad még időd, érdemes felfedezni a közvetlen környezetet is. Parád községben található a Palóc Ház, amely a mátrai faépítészet utolsó megmaradt emléke, és a helyi népviseletet, illetve a betyárvilág legendáit mutatja be. A szomszédos Parádsasváron pedig az üveggyártás több száz éves múltjába enged betekintést az Üvegmanufaktúra és a László Ólomkristály Műhely, de a helyi Palóc Piacon is beszerezhetsz néhány igazi mátrai finomságot.

Parád település a magasból; a község a palócok egyik legfontosabb központja / Fotó: Wikipédia/CivertanS

Nézd meg az alábbi videót is Parádfürdőről és környékéről:

