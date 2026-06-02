Kevesen ismerik, pedig itt rejtőzik Magyarország legmagasabb vízesése: a látványtól leesik az állad

A Mátra északi lankáin megbúvó Parádfürdő látnivalói szorosan összefonódnak a környék különleges földtani adottságaival. A helyi forrásokat már az 1730-as évektől gyógyhelyként tartották számon: a jellegzetes, kénes összetételű „csevice” és a vastimsós vizek jótékony hatásait emésztési panaszok és kimerültség kezelésére a mai napig alkalmazzák.
A fürdőkultúra mellett a vidék építészeti öröksége is figyelemre méltó. Gróf Károlyi György 1880-ban építtetett itt uradalmi istállót, amelyet a népnyelv díszes külseje miatt csak Cifra istállóként emleget. Az Ybl Miklós terveit dicsérő eklektikus épületegyüttes ma kocsimúzeumként működik: a falak között Közép-Európa egyik legértékesebb közlekedéstörténeti gyűjteménye látható.
Kevesen tudják, de maga a „kocsi” kifejezés a Komárom megyei Kocs község nevéből ered, ahonnan a Mátyás király korában kifejlesztett jármű és annak elnevezése egész Európában elterjedt. Az épületben ma is működik istálló kilenc lófajtával, sőt a látogatóknak lovas kocsikázásra is lehetőségük nyílik.
Séta közben érdemes érinteni a közeli Rákóczi-emlékparkot is. A legenda szerint II. Rákóczi Ferenc 1710-ben egy hatalmas kocsánytalan tölgyhöz kötötte ki a lovát. A több mint 300 éves faóriás sajnos egy 2015-ös viharban kidőlt, de a helyén 2020-ban méltó emlékhelyet alakítottak ki. A park mellett elterülő hatalmas, bükkfás gyógypark a Parádi-Tarna patak csörgedezésével önmagában is feledhetetlen, pihentető élményt nyújt.
A Cifra Istállótól indulva közvetlenül a Mátrai Tájvédelmi Körzetet érhetjük el, ahol a zöld és sárga turistajelzéseket követve juthatunk el az Ilona-völgyi vízeséshez. Az út mentén található a Szent István-csevicekút: a természetes szénsavtartalmú, különleges ásványvizet a látogatók maguk húzhatják fel vödörrel a kútból, a környéken pedig rendezett pihenőpadok és tűzrakó helyek várják a kirándulókat.
A túra utolsó szakasza a patakmeder mellett halad, ahol a köves gyalogúton többször is át kell kelni a gázlókon. A vadregényes Ilona-völgy zárlatában, egy sziklakatlan végén zúdul le Magyarország legmagasabb, tíz méter mélybe bukó természetes vízesése. Az Ilona-patak vize egy sötétszürke, vulkanikus andezitfalon zubog alá, lenyűgöző látványt nyújtva. A visszaút egyben a 6,5 kilométeres Ilona-völgyi tanösvény nyomvonala, amelynek táblái a hajdani ércbányászat emlékeit is bemutatják.
Ha Parádfürdő után marad még időd, érdemes felfedezni a közvetlen környezetet is. Parád községben található a Palóc Ház, amely a mátrai faépítészet utolsó megmaradt emléke, és a helyi népviseletet, illetve a betyárvilág legendáit mutatja be. A szomszédos Parádsasváron pedig az üveggyártás több száz éves múltjába enged betekintést az Üvegmanufaktúra és a László Ólomkristály Műhely, de a helyi Palóc Piacon is beszerezhetsz néhány igazi mátrai finomságot.
