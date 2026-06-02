Kevesen ismerik, pedig itt rejtőzik Magyarország legmagasabb vízesése: a látványtól leesik az állad

A Mátra északi lankáin megbúvó Parádfürdő látnivalói szorosan összefonódnak a környék különleges földtani adottságaival. A helyi forrásokat már az 1730-as évektől gyógyhelyként tartották számon: a jellegzetes, kénes összetételű „csevice” és a vastimsós vizek jótékony hatásait emésztési panaszok és kimerültség kezelésére a mai napig alkalmazzák.

Parádfürdő látnivalói a fürdőkultúrára épült gyógyfürdők, melyek még ma is a boldog békeidők hangulatát tükrözik / Fotó: Wikipédia/CivertanS

A Parádfürdői Állami Kórház egyik épülettömbje, amelyet szintén Ybl Miklós tervezett / Fotó: Wikipédia/HírvivőKata

Melyek Parádfürdő látnivalói, amelyeket feltétlenül érdemes felkeresni?

A fürdőkultúra mellett a vidék építészeti öröksége is figyelemre méltó. Gróf Károlyi György 1880-ban építtetett itt uradalmi istállót, amelyet a népnyelv díszes külseje miatt csak Cifra istállóként emleget. Az Ybl Miklós terveit dicsérő eklektikus épületegyüttes ma kocsimúzeumként működik: a falak között Közép-Európa egyik legértékesebb közlekedéstörténeti gyűjteménye látható.

Kevesen tudják, de maga a „kocsi” kifejezés a Komárom megyei Kocs község nevéből ered, ahonnan a Mátyás király korában kifejlesztett jármű és annak elnevezése egész Európában elterjedt. Az épületben ma is működik istálló kilenc lófajtával, sőt a látogatóknak lovas kocsikázásra is lehetőségük nyílik.

Parádfürdő látnivalói közül kiemelkedik az Ybl Miklós által tervezett Cifra Istálló, amely ma kocsimúzeumként működik / Fotó: Mantis Pictures / shutterstock

Séta közben érdemes érinteni a közeli Rákóczi-emlékparkot is. A legenda szerint II. Rákóczi Ferenc 1710-ben egy hatalmas kocsánytalan tölgyhöz kötötte ki a lovát. A több mint 300 éves faóriás sajnos egy 2015-ös viharban kidőlt, de a helyén 2020-ban méltó emlékhelyet alakítottak ki. A park mellett elterülő hatalmas, bükkfás gyógypark a Parádi-Tarna patak csörgedezésével önmagában is feledhetetlen, pihentető élményt nyújt.

Vadregényes túra az Ilona-völgy mélyére

A Cifra Istállótól indulva közvetlenül a Mátrai Tájvédelmi Körzetet érhetjük el, ahol a zöld és sárga turistajelzéseket követve juthatunk el az Ilona-völgyi vízeséshez. Az út mentén található a Szent István-csevicekút: a természetes szénsavtartalmú, különleges ásványvizet a látogatók maguk húzhatják fel vödörrel a kútból, a környéken pedig rendezett pihenőpadok és tűzrakó helyek várják a kirándulókat.