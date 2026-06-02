Kitört a háború a zsenik és a robotok között: 3 dolog, amit az emberek örökre elveszíthetnek az AI miatt

Egy gombnyomás, és másodpercek alatt megír egy hivatalos levelet, vagy lenyűgöző képet generál a semmiből. A mesterséges intelligenciát (AI) azért teremtették, hogy megkönnyítse az életünket, és ez sok szempontból így is lett. Olyan feladatokat végez el pillanatok alatt, amikhez korábban évekig tartó, speciális képzésre volt szükség. Van azonban a dolognak egy sötét oldala is, ami leginkább a kiemelkedően intelligens embereket sújtja.

A robotok ugyanis ellopták az okos emberek stílusát, emiatt a valódi zsenik most kétségbeesetten próbálják tisztázni magukat. Inkább feladnak mindent, amit szerettek, mert rettegnek a megbélyegzéstől.

Mutatjuk azt a 3 dolgot, amit a zsenik soha nem bocsátanak meg az AI-nak

1. A gondolatjel, amivel eddig villogni lehetett

A hosszú gondolatjel korábban az igazán választékos, kifinomult írók és gondolkodók abszolút kedvence volt. Arra használták, hogy nyomatékosítsanak egy gondolatot, vagy jelezzék a beszédritmus változását. Csakhogy a mesterséges intelligenciát a világ legjobb irodalmi művein és tudományos cikkein tanították be, így a gép azonnal rákapott a gondolatjelek túlzott használatára.

A helyzet mára tarthatatlanná vált.

A gondolatjel mára egy olyan stílusjeggyé vált, ami komoly terhet hordoz magával, függetlenül attól, hogy az írónak mi volt a szándéka

– világított rá a megdöbbentő igazságra egy szakértő. A zsenik emiatt tömegesen hagyják el ezt a jelzést, csak hogy megőrizzék a saját, természetes emberi hangjukat.

2. Az extra vesszők, amikből elegük lett

A felsorolások előtti utolsó, úgynevezett Oxford-vessző évtizedek óta komoly viták forrása. Sokan feleslegesnek tartják, az intelligens emberek viszont imádták, mert pontosabbá tette a szöveget.

Igen ám, de a robotok is pont azért kezdték el kényszeresen használni, hogy okosabbnak és következetesebbnek tűnjenek. Az eredmény? A magasan képzett emberek inkább lazítottak a stílusukon, és gyorsan eldobták ezt a formulát, hogy közvetlenebbnek és egyértelműen emberinek hangozzanak.

3. A bűvös hármas szabály