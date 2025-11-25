Mindössze 22 éves volt: lelőtték a népszerű énekesnőt

Halálosan meglőttek egy 22 éves nőt egy lövöldözés során. A Los Angeles-i Rendőrség sajtóközleménye szerint Maria De La Rosa énekesnőt, aki DELAROSA néven adott ki zenéket, november 22-én lőtték meg halálosan egy három áldozatos bűncselekmény során.

Lövöldözésben vesztette életét az énekesnő / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Halálosan meglőtték az énekesnőt

Körülbelül hajnali 1 óra 25 perckor bejelentést kapott a rendőrség egy lövöldözésről, ami a Bryant Street közelében történt, a Tampa Avenue-tól keletre, Northbridge-ban.

A sajtóközlemény taglalja, hogy a szemtanúk szerint két férfi gyanúsítottat láttak közeledni az utcában lévő járműhöz, majd több lövést is leadtak a járműre. A rendőrség közlése szerint az énekesnő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházban meghalt.

A másik két áldozat állapota még kritikus. Még nem tartóztatott le a rendőrség gyanúsítottakat és az indítékról sem lehet semmit tudni.

De La Rosa október 30-án tette közzé utolsó bejegyzését, és augusztusban adta ki utolsó dalát, a No Me Llamas-t. halálhírére özönlenek a tisztelgések közösségi médiában.

Míg mások gyászolták a feltörekvő sztárt, egy Deyanira De La Rosa nevű nő, aki úgy tűnik, hogy az elhunyt rokonának számít, több üzenetet is megosztott a néhai énekes Instagram oldalán.

Egy másik üzenetben Devin Christiansen, azt írta, hogy „körülbelül 9-10 évvel ezelőtt” találkozott De La Rosával egy edzőteremben, amikor még semmije sem volt és elmondta, hogy az énekesnő meglátta benne a potenciált, és segített neki ügynökséget találni, hogy elindíthassa karrierjét.

Nem tudok elég hálás lenni azért, hogy akkor találkoztam vele, amikor a legmélyebb ponton voltam

- idézi szavait a People.

Az esetet még vizsgálják.