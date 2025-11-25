Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Mindössze 22 éves volt: lelőtték a népszerű énekesnőt

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 08:38
énekeslövöldözéshaláleset
Az énekesnő halála megrázta a családját.

Halálosan meglőttek egy 22 éves nőt egy lövöldözés során. A Los Angeles-i Rendőrség sajtóközleménye szerint Maria De La Rosa énekesnőt, aki DELAROSA néven adott ki zenéket, november 22-én lőtték meg halálosan egy három áldozatos bűncselekmény során.

énekesnő
Lövöldözésben vesztette életét az énekesnő / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Halálosan meglőtték az énekesnőt

Körülbelül hajnali 1 óra 25 perckor bejelentést kapott a rendőrség egy lövöldözésről, ami a Bryant Street közelében történt, a Tampa Avenue-tól keletre, Northbridge-ban.

A sajtóközlemény taglalja, hogy a szemtanúk szerint két férfi gyanúsítottat láttak közeledni az utcában lévő járműhöz, majd több lövést is leadtak a járműre. A rendőrség közlése szerint az énekesnő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházban meghalt.

A másik két áldozat állapota még kritikus. Még nem tartóztatott le a rendőrség gyanúsítottakat és az indítékról sem lehet semmit tudni.

De La Rosa október 30-án tette közzé utolsó bejegyzését, és augusztusban adta ki utolsó dalát, a No Me Llamas-t. halálhírére özönlenek a tisztelgések  közösségi médiában.

Míg mások gyászolták a feltörekvő sztárt, egy Deyanira De La Rosa nevű nő, aki úgy tűnik, hogy az elhunyt rokonának számít, több üzenetet is megosztott a néhai énekes Instagram oldalán. 

Egy másik üzenetben Devin Christiansen, azt írta, hogy „körülbelül 9-10 évvel ezelőtt” találkozott De La Rosával egy edzőteremben, amikor még semmije sem volt és elmondta, hogy az énekesnő meglátta benne a potenciált, és segített neki ügynökséget találni, hogy elindíthassa karrierjét.

Nem tudok elég hálás lenni azért, hogy akkor találkoztam vele, amikor a legmélyebb ponton voltam

- idézi szavait a People.

Az esetet még vizsgálják.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
