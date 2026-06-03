Amiről a rajzfilm hallgatott: az igazi Pocahontas életének sötét titkai

A Walt Disney Pictures 1995. június 23-án mutatta be egész estés rajzfilmjét az Egyesült Államokban, amely azonnal hatalmas közönségsiker lett, és fülbemászó dalaival végérvényesen beírta magát a popkultúrába. Sokan azonban a mai napig nincsenek tudatában annak, hogy a címszereplő nem egy kitalált népmesei karakter, hanem egy valóságos, hús-vér történelmi alak volt. Az indián hercegnőként elhíresült lány valós élete gyökeresen eltért a mozivásznon látható, kiszínezett változattól. Ha lehántjuk a hollywoodi mázat a történetről, egy olyan fiatal nő alakja bontakozik ki, akit akarata ellenére rángatott magával a gyarmatosítás könyörtelen gépezete. Az alábbiakban bemutatjuk, ki volt valójában az igazi Pocahontas, és milyen sors jutott neki osztályrészül a XVII. századi Amerikában.

Az igazi Pocahontas 1596 körül született a Powhatan törzsszövetség területén, a mai Virginia államban, ahol ma szobor őrzi emlékét.

Fotó: Blueberrythefish / wikipédia

A mese évfordulója: a Disney 1995 júniusában mutatta be a filmet, ám a romantikus történet hátterében egy valódi, hús-vér nő tragikus sorsa áll.

a Disney 1995 júniusában mutatta be a filmet, ám a romantikus történet hátterében egy valódi, hús-vér nő tragikus sorsa áll. Tévhitek vs. valóság: a kislány és John Smith között sosem volt szerelmi kapcsolat, a lányt később elrabolták, kényszerrel asszimilálták, és angol nevet adtak neki.

a kislány és John Smith között sosem volt szerelmi kapcsolat, a lányt később elrabolták, kényszerrel asszimilálták, és angol nevet adtak neki. Korai tragédia: mindössze 21 évesen, Angliában halt meg tisztázatlan körülmények között, és a súlyos történelmi háttér miatt nem valószínű az élőszereplős remake.

Ki volt a történelmileg is hiteles igazi Pocahontas?

A kislány 1596 körül született a Powhatan törzsszövetség területén, a mai Virginia államban, és születésekor az Amonute, valamint a Matoaka nevet kapta. A Pocahontas csupán egy gyermekkori becenév volt, amely algonkin nyelven nagyjából annyit tesz: „játékos” vagy „akaratos gyermek”.

Pocahontas egyetlen korabeli ábrázolása, amelyet feltehetőleg valóban róla alkottak.

Fotó: Simon van de Passe / wikipédia

Apja a vidék leghatalmasabb törzsfőnöke volt, ám ez nem jelentette azt, hogy a kislány kivételezett, tétlen életet élt volna. Az algonkin kultúrában a nők látták el a legfontosabb mindennapi feladatokat: ők feleltek a mezőgazdasági munkákért, a növények ültetéséért, a gyűjtögetésért, a házépítésért és a bőrök megmunkálásáért. Matoaka pontosan ugyanebben a szigorú munkamegosztásban nevelkedett, miközben törzse és a frissen érkező fehér telepesek között egyre feszültebbé vált a viszony.