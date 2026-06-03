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Amiről a rajzfilm hallgatott: az igazi Pocahontas életének sötét titkai

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors indián
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 17:45
Pocahontasanimációs film
Kevés olyan Disney-klasszikus létezik, amelynek kulturális utóéletét annyi tévhit övezi, mint az 1995 júniusában bemutatott animációs filmet. Az amerikai premier óta eltelt évtizedekben generációk nőttek fel a romantikus történeten, miközben a valóságban az igazi Pocahontas sorsa egy mélyen megrendítő, politikai játszmákkal és személyes tragédiákkal teli történelmi dráma volt.
Etédi Alexa
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A Walt Disney Pictures 1995. június 23-án mutatta be egész estés rajzfilmjét az Egyesült Államokban, amely azonnal hatalmas közönségsiker lett, és fülbemászó dalaival végérvényesen beírta magát a popkultúrába. Sokan azonban a mai napig nincsenek tudatában annak, hogy a címszereplő nem egy kitalált népmesei karakter, hanem egy valóságos, hús-vér történelmi alak volt. Az indián hercegnőként elhíresült lány valós élete gyökeresen eltért a mozivásznon látható, kiszínezett változattól. Ha lehántjuk a hollywoodi mázat a történetről, egy olyan fiatal nő alakja bontakozik ki, akit akarata ellenére rángatott magával a gyarmatosítás könyörtelen gépezete. Az alábbiakban bemutatjuk, ki volt valójában az igazi Pocahontas, és milyen sors jutott neki osztályrészül a XVII. századi Amerikában.

Az igazi Pocahontas szobra Virginia államban.
Az igazi Pocahontas 1596 körül született a Powhatan törzsszövetség területén, a mai Virginia államban, ahol ma szobor őrzi emlékét. 
Fotó: Blueberrythefish / wikipédia
  • A mese évfordulója: a Disney 1995 júniusában mutatta be a filmet, ám a romantikus történet hátterében egy valódi, hús-vér nő tragikus sorsa áll.
  • Tévhitek vs. valóság: a kislány és John Smith között sosem volt szerelmi kapcsolat, a lányt később elrabolták, kényszerrel asszimilálták, és angol nevet adtak neki.
  • Korai tragédia: mindössze 21 évesen, Angliában halt meg tisztázatlan körülmények között, és a súlyos történelmi háttér miatt nem valószínű az élőszereplős remake.

Ki volt a történelmileg is hiteles igazi Pocahontas?

A kislány 1596 körül született a Powhatan törzsszövetség területén, a mai Virginia államban, és születésekor az Amonute, valamint a Matoaka nevet kapta. A Pocahontas csupán egy gyermekkori becenév volt, amely algonkin nyelven nagyjából annyit tesz: „játékos” vagy „akaratos gyermek”.

Pocahontas eredeti arcképe egy korabeli ábrázoláson.
Pocahontas egyetlen korabeli ábrázolása, amelyet feltehetőleg valóban róla alkottak. 
Fotó: Simon van de Passe / wikipédia

Apja a vidék leghatalmasabb törzsfőnöke volt, ám ez nem jelentette azt, hogy a kislány kivételezett, tétlen életet élt volna. Az algonkin kultúrában a nők látták el a legfontosabb mindennapi feladatokat: ők feleltek a mezőgazdasági munkákért, a növények ültetéséért, a gyűjtögetésért, a házépítésért és a bőrök megmunkálásáért. Matoaka pontosan ugyanebben a szigorú munkamegosztásban nevelkedett, miközben törzse és a frissen érkező fehér telepesek között egyre feszültebbé vált a viszony.

A romantikus mítosz és a valóságos találkozások

A közhiedelemmel ellentétben a tizenéves indián lány és a harmincas éveiben járó John Smith kapitány között soha nem volt szerelmi kapcsolat. Amikor a brit telepesek 1607-ben megalapították Jamestown várost, Pocahontas mindössze 9-11 éves gyermek volt. A híres jelenet, amelyben a kislány a testével oltalmazza a kivégzésre ítélt Smith kapitányt, valószínűleg egy utólagosan kiszínezett félreértés.

Pocahontas testével védi John Smith kapitányt.
Pocahontas testével védi John Smith kapitányt - a valóságban ez egy rituális beavatás lehetett. 
Fotó: wikipédia

A modern történészek és az őslakos szóbeli hagyományok szerint Smith nem forgott valós életveszélyben; egy olyan törzsi befogadási rituálén esett át, amely a kívülállók szimbolikus halálát és a közösségbe való újjászületését jelentette. A kislány valóban járt a gyarmatosítók erődítményében, ám ekkor még pusztán diplomáciai futárként és az éhező telepeseknek szánt élelmiszerszállítmányok kísérőjeként volt jelen, nem pedig szerelmes tinédzserként.

Emberrablás, kényszerű házasság és a korai vég

A törzs és a gyarmatosítók közötti törékeny béke hamar összeomlott, és a lány sorsa drámai fordulatot vett. 1613-ban Samuel Argall angol hajóskapitány – egy rézedényért cserébe megvesztegetve egy szomszédos törzset – csapdába csalta és elrabolta őt, hogy túszként használja a fogolycsere-tárgyalásokon.

Pocahontas és John Rolfe házassága egy festményen.
Pocahontas és John Rolfe házassága keresztény szertartás szerint. 
Fotó: wikipédia

Fogsága alatt a lányt elszakították első férjétől, egy Kocoum nevű harcostól, akit a brit források szerint a rajtaütés során megöltek. A fogság hónapjai alatt keresztény hitre térítették, megkeresztelték, és a Rebecca nevet kapta. 1614 áprilisában hozzáadták egy John Rolfe nevű dohányültetvényeshez. Bár a frigy politikai békét hozott a két szembenálló fél között, és egy Thomas nevű gyermekük is született, a házasságot a történészek jelentős része a politikai nyomás és a kiszolgáltatottság eredményének tekinti.

Rolfe 1616-ban magával vitte feleségét Angliába, hogy ott a „megszelídített vadember” élő példájaként mutassa be a londoni udvarnak, támogatást gyűjtve a gyarmatoknak. A hazatérésre azonban már nem került sor: 1617 tavaszán, közvetlenül az Amerikába induló hajó kifutása után a huszonegy éves nő hirtelen megbetegedett és meghalt. Az őslakos legendák szerint a makkegészséges asszony egy közös vacsora után lett rosszul, ami felveti a mérgezés gyanúját is, bár a hivatalos verzió tüdőgyulladást vagy tuberkulózist említ.

Pocahontas az angol udvarban.
Pocahontast - aki európai öltözéket visel - bemutatják az angol udvarban. 
Fotó: wikipédia

Pocahontast a Temze partján található Gravesend település Szent György-templomának temetőjében helyezték végső nyugalomra, sírja azonban ma már nincs meg. Emlékét azonban egy bájos szobor őrzi a templomkertben.

Ezért nem készül belőle élőszereplős Disney-adaptáció

Miközben a Disney stúdió sorra készíti el a klasszikus animációs filmjei élőszereplős változatait, a Pocahontas esetében ez szinte kizárható. A mai Hollywoodban a politikai korrektség iránti társadalmi elvárások miatt vállalhatatlan lenne egy olyan történet újraforgatása, amely egy kiskorú őslakos lány elrablását, kulturális asszimilációját és a gyarmatosítás traumáit romantikus köntösben tálalja. Egy valósághű feldolgozás ugyanakkor lerombolná a családi mozi imázsát, míg a mese hű másolása az őslakos közösségek jogos és heves tiltakozását váltaná ki.

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