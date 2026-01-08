Szinte lelépnek a vászonról, annyira hasonlítanak – megvan az Aranyhaj film két főszereplője

Már suttogják egy ideje, hogy készül az újabb élőszereplős Disney mese. Az Aranyhaj és a nagy gubanc című 2010-es animációs filmből Michael Gracey készíti a filmet, akinek a Hugh Jackman főszereplésével készült A legnagyobb showmant is köszönhetjük. Most az is kiderült, kik játsszák majd a közönségkedvenc mese két főszerepét, Aranyhajat és Flynn Ridert.

Megvan Aranyhaj és Flynn Rider, kísérteties a hasonlóság (Fotó: g90)

Aranyhaj: újabb Disney-remake a láthatáron

Az elmúlt években a Disney nem viccelt, ha remake-ről volt szó. Készült Hamupipőke Lily James főszereplésével, a Harry Potter-filmekben Hermione Granger szerepét alakító Emma Watson pedig Belle bőrébe bújt A Szépség és a Szörny élőszereplős változatában. Legutóbb Halle Bailey-vel kaptunk egy A kis hableányt, majd Rachel Zegler bújt az első Disney hercegnő, Hófehérke bőrébe. 2025-ben a Lilo&Stitch remake-je hozott több mint 1 milliárdos bevételt a stúdiónak, úgyhogy magasan van a léc az Aranyhaj film számára. Tavaly októberben kiderült, hogy Scarlett Johansson alakíthatja majd a Gonosz Mostohát, amin a rajongók igencsak felháborodtak, de azóta a színésznő legnagyobb sajnálatára ki kellett szálljon a projektből, mert Az ördögűző és a Batman 2 forgatási munkálataival már tele van a naptárja. A Gonosz Mostoha szerepe ugyan szabad préda, azonban a Disney bejelentette, hogy megtalálták a tökéletes főszereplőket. Aranyhaj bőrébe Teagan Croft színésznő bújik. Croft neve és arca a DC Titans című sorozatából lehet ismerős, melyben Raven szerepét alakította. Mindenki kedvenc Flynn Riderét pedig Milo Manheim alakítja majd. Camryn Manheim fia a Disney Zombik-filmjeiben játszotta Zed karakterét, az utóbbi években pedig egyre több szerepet kapott más játékfilmekben is.

Kell nekünk egy újabb élőszereplős Disney mese?

Joggal merül fel a kérdés, az utóbbi években a stúdió újabb remake-jei gombaként szaporodtak, kezdve a Hamupipőkével, melyben Lily James alakította a lencseválogató hercegnőt, és a botrányai miatt azóta köddé vált Armie Hammer akkor még daliás hercegként parádézott. Ezt követte az Emma Watson-féle A Szépség és a Szörny, de kaptunk Aladdint, Oroszlánkirályt és A kis hableányt is. A rajongók azonban sokkal kevesebb alkalommal távoztak elégedetten a moziból. A 2023-as A kis hableányban Ariel szerepét alakító Halle Bailey miatt már hónapokkal a premier előtt kaszát ragadtak a rajongók, de a tavalyi Hófehérkében címszerepet játszó Rachel Zedlertől sem voltak elragadtatva. Zedler már a film debütálása előtt olyan megjegyzéseket tett, melyektől minden rajongó zsebében kinyílt a bicska. A Hófehérke a mozipénztáraknál is hatalmasat bukott, hamar át is került a mozik műsoráról a streamingre. A Disney úgy tűnik nem aggódik a népharag miatt, szinte szemellenzővel gyártja rendületlenül a remake-eket. Az Aranyhaj premierdátumáról még nincs hírünk, de előtte még érkezik az animációként is hatalmas sikereket arató Vaiana, melyben Dwayne Johnson alakítja majd Maui szerepét, akinek hangját is ő kölcsönözte az eredeti mesében. Az Aranyhaj talán értő közönségre lelhet, ugyanis a Disney főszereplőit bejelentő Instagram poszt alatt a kommentelők egytől-egyig őrjöngve imádják, hogy a választás Milo Manheimre és Teagan Croftra esett.