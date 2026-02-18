Hogy micsoda? Mindenki gyűlöli Disney legújabb meséjét: rasszizmust kiáltottak a rajongók!

Megint áll a bál a Disney háza táján. Az elmúlt években már megszokhattuk, hogy a Mickey egér-stúdiója különös castingjaival előszeretettel borzolja fel a filmkedvelők kedélyeit. Az élőszereplős A kis hableány és a Hófehérke után ezúttal egy animációs projekt akadt meg a nézők torkán. A Hey A.J.! címre keresztelt meséjének legújabb epizódjában ugyanis feltűnt egy fekete karakter, akinek láttán a közönség rögtön két részre szakadt: az egyik fele rasszizmust kiáltott, míg a másik védelmébe vette Durag kapitányt.

A Hey AJ! a Disney+ és a Disney Jr kínálatában is elérhető (Fotó: IMDb)

Ki ez a botrányos Disney-hős?

De ki is ez a Durag kapitány? A durag (ejtsd: dureg) maga egy fejkendő, aminek viselete hullámos frizurát eredményez hordozóján. A ruhadarab meglehetősen népszerű viselet az afroamerikai lakosság körében a tengerentúlon, és a szóban forgó karakter is ezt a kendőt használja identitása leplezésére.

Durag kapitány a SuperBowl-győztes ex-focista, Martellus Bennett könyvei alapján készített Hey AJ! legújabb szereplője, aki az élénk fantáziával rendelkező főszereplő kislányt rendre és fegyelemre tanítja, és olyan fontos dolgokkal ismerteti meg, mint a környezetismeret, így például szuperképességei közé tartozik a szemétszedés és a rendrakás is.

Noha a szereplő pozitív értékeket közvetít a fiatal célcsoportja számára, a felnőtt közönség, mégis rögtön ízekre szedte Durag kapitányt, és rasszistának bélyegezte meg mind a figurát, mind a sorozat alkotóit, amiért egy, az afroamerikai közösségre asszociálható textildarabra húztak fel egy egész karaktert.

Ez most komoly? Durag kapitány? Ez nagyon tiszteletlen és rasszista

– írta az egyik hozzászóló egy Instargram-bejegyzésben.

A Disney-mesék legújabb darabja, a Hey AJ! Durag kapitány nevű karaktere alaposan megosztotta az internetet (Fotó: IMDb)

A kritikus hangok természetesen a mesesorozat egyik kreátorát, Camille Corbettet is megtalálták. Az írónő teljesen ledöbbent a karakter negatív fogadtatásán, és egy közösségi média-posztban fejezte ki meglepődöttségét:

Én alkottam meg a Durag-Man nevű karaktert, akit most már Durag kapitányként ismernek a Hey AJ! című Disney-műsorban. Csak most tudtam meg, hogy egyesek problémásnak tartják... Én csak azt szerettem volna, hogy a mi kultúránknak is legyen egy saját szuperhőse

– fakadt ki az X-en a műsor társírója, aki történetesen szintén színes bőrű.