Hogy micsoda? Mindenki gyűlöli Disney legújabb meséjét: rasszizmust kiáltottak a rajongók!

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 18. 16:40
Napjaink egyik legfelkapottabb stúdiója már megint mellényúlt. A Disney legújabb meséje, a Hey A.J.! rég nem látott netes kommentháborút robbantott ki, miután a nézők egy része a rajzfilm frissen bemutatott, színes bőrű szereplője miatt rasszizmussal vádolta meg az alkotókat.
Megint áll a bál a Disney háza táján. Az elmúlt években már megszokhattuk, hogy a Mickey egér-stúdiója különös castingjaival előszeretettel borzolja fel a filmkedvelők kedélyeit. Az élőszereplős A kis hableány és a Hófehérke után ezúttal egy animációs projekt akadt meg a nézők torkán. A Hey A.J.! címre keresztelt meséjének legújabb epizódjában ugyanis feltűnt egy fekete karakter, akinek láttán a közönség rögtön két részre szakadt: az egyik fele rasszizmust kiáltott, míg a másik védelmébe vette Durag kapitányt.

Disney Hey Aj
A Hey AJ! a Disney+ és a Disney Jr kínálatában is elérhető (Fotó: IMDb)

Ki ez a botrányos Disney-hős?

De ki is ez a Durag kapitány? A durag (ejtsd: dureg) maga egy fejkendő, aminek viselete hullámos frizurát eredményez hordozóján. A ruhadarab meglehetősen népszerű viselet az afroamerikai lakosság körében a tengerentúlon, és a szóban forgó karakter is ezt a kendőt használja identitása leplezésére.

Durag kapitány a SuperBowl-győztes ex-focista, Martellus Bennett könyvei alapján készített Hey AJ! legújabb szereplője, aki az élénk fantáziával rendelkező főszereplő kislányt rendre és fegyelemre tanítja, és olyan fontos dolgokkal ismerteti meg, mint a környezetismeret, így például szuperképességei közé tartozik a szemétszedés és a rendrakás is.

Noha a szereplő pozitív értékeket közvetít a fiatal célcsoportja számára, a felnőtt közönség, mégis rögtön ízekre szedte Durag kapitányt, és rasszistának bélyegezte meg mind a figurát, mind a sorozat alkotóit, amiért egy, az afroamerikai közösségre asszociálható textildarabra húztak fel egy egész karaktert.

Ez most komoly? Durag kapitány? Ez nagyon tiszteletlen és rasszista

– írta az egyik hozzászóló egy Instargram-bejegyzésben.

A Disney-mesék legújabb darabja, a Hey AJ! Durag kapitány nevű karaktere alaposan megosztotta az internetet (Fotó: IMDb)

A kritikus hangok természetesen a mesesorozat egyik kreátorát, Camille Corbettet is megtalálták. Az írónő teljesen ledöbbent a karakter negatív fogadtatásán, és egy közösségi média-posztban fejezte ki meglepődöttségét:

Én alkottam meg a Durag-Man nevű karaktert, akit most már Durag kapitányként ismernek a Hey AJ! című Disney-műsorban. Csak most tudtam meg, hogy egyesek problémásnak tartják... Én csak azt szerettem volna, hogy a mi kultúránknak is legyen egy saját szuperhőse

fakadt ki az X-en a műsor társírója, aki történetesen szintén színes bőrű.

Az alkotók mellett a kommentelők másik fele is védelmébe vette Durag kapitányt (Fotó: YouTube)

Ám, ahogy az érmének, úgy az internetnek is két oldala van. A kommentháborúban ugyanis bőszen lehet olyan véleményeket is találni, melyek szerint a Hey A.J.!-vel és Durag kapitánnyal az égvilágon semmi probléma nincs, és társadalmunk kezd túlzottan érzékeny lenni.

Mennyire kell unatkoznia valakinek ahhoz, hogy egy babáknak szánt műsort kritizáljon? Ennek a sorozatnak a célközönsége a 2–5 éves gyerekek! Ez a Twitter már egyre fárasztóbb! Ma már minden rasszista és mindenből politikai kérdést csinálnak. Még egy pólyásoknak készült animációs sorozat sem mentes a gyűlölettől és a mérgező hangulattól…

– kommentálta a netes háborút egy X-felhasználó.

Az óriási felhajtás ellenére a Hey A.J.! egyelőre nem került le a Disney Jr. és Hannah Montana visszatérését is tető alá hozó Disney+ műsoráról, a sorozat első évada majd március 27-én ér véget.

 

