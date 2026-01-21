Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
Most jelentették be a tudósok: megtalálták a valódi mennyországot

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 21. 20:30
Meglepő állítással állt elő egy tudós arról, hogy mi rejtőzhet a távoli univerzumban. Elmondása szerint az eseményhorizonton túl rejtőzhet a valódi mennyország.

A tudomány és a teológia ritkán talál közös nevezőt, de egy egykori Harvard professzor most meglepő állítással állt elő. Elmondása szerint megtalálta a valódi mennyországot, és pont úgy néz ki, mint a Bibliában leírtak.

Megtalálták a valódi mennyország helyét.
Megtalálták a valódi mennyország helyét. (Képünk illusztráció) Fotó: Triff /  Shutterstock 

Az eseményhorizonton túl rejtőzhet a valódi mennyország

Dr. Michael Guillen, aki fizikából, matematikából és csillagászatból doktorált, és fizikát tanított a Harvardon, elmagyarázta, hogy a világegyetem nemcsak hogy tágul, de minél távolabb van egy tárgy, annál gyorsabban távolodik tőlünk. Ez egy széles körben elfogadott nézet, amely a neves amerikai csillagász, Edwin Hubble megfigyelésein alapul.

Elméletileg egy galaxis, amely 273 milliárd billió mérföldre (4,39350912 × 10²³ km-re) van a Földtől, 186,000 mérföld/másodperc (299 337 kilométer/másodperc) sebességgel mozogna, ami a fénysebességgel egyenlő

- mondta Hubble munkája alapján Dr. Guillen.

Dr. Guillen hozzátette, hogy a helye ezeknek a lehetetlenül távoli, hihetetlenül gyors objektumoknak az eseményhorizont, vagy kozmikus horizont. Ezen a határon túl még több galaxis van, de fényük még nem érte el a Földet, és a világegyetem tágulása miatt, egyes régiók olyan gyorsan távolodnak, hogy soha nem lesznek megfigyelhetők. Ez azt jelenti, hogy abszolút korlátai vannak annak, amit a csillagászok megfigyelhetnek, függetlenül attól, hogy milyen új távcsöveket építenek a jövőben.

A legtöbb csillagász úgy véli, hogy semmi egyedi nincs a határon túli potenciális objektumokban, azon kívül, hogy közvetlenül nem figyelhetjük meg őket. Dr. Guillennek azonban egészen más a véleménye.

Legjobb csillagászati ​​megfigyeléseink, és Einstein speciális és általános relativitáselmélete, azt mutatják, hogy az idő megáll a kozmikus horizonton. Ezen a különleges távolságon, ott fent, a mély, mély, mély űrben nincs múlt, jelen vagy jövő. Csak időtlenség van.

- írta elméletében.

Dr. Guillen számára ez az időtlen birodalom, a megfigyelhető univerzum határain túl, az a hely, ahol a mennyország található.

Tudósként megértem a definíciók fontosságát. A Biblia szerint a mennyország legalacsonyabb szintje a Föld légköre. A középső szintű mennyország a világűr. A legmagasabb szintű mennyországról beszélünk, ahol Isten lakozik.

A professzor azt állítja, hogy az eseményhorizonton túli minden anyagnak vannak egyedi tulajdonságai, amelyek a tér-időn kívül léteznek, ahogyan azt ismerjük. Úgy véli, hogy tulajdonságai pontosan megegyeznek a Bibliában található ősi mennyország-leírásokkal. Nemcsak hogy a Föld bármely pontján állunk magasan a fejünk felett, de számunkra, halandók számára is elérhetetlen. Dr. Guillen szerint nem anyagi, időtlen lények, vagyis a halottak szellemei lakják.

Elmélete ellenére ez a határ a legtöbb tudós számára továbbra is csak azt jelenti, hogy milyen messzire láthatunk az univerzumban. Ezen a horizonton túl az univerzum létezhet, de ma még nem megfigyelhető.

A távoli jövőben egyre több galaxis fog eltűnni a látóterünkből, hiszen az univerzum gyorsuló ütemben tágul a sötét energia miatt. Egy ponton a távoli objektumok fénye már nem éri el majd a Földet, így a helyi galaxiscsoportunk elszigetelt marad a sötét égbolton - írta a Mirror.

 

