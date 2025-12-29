Meghökkentő dolgot fedeztek fel: így érthet véget az univerzum, amit ismerünk

Egy dél-koreai kutatócsoport bizonyítékokat talált arra, hogy a sötét energia akár az univerzum pusztulását is okozhatja. A meghökkentő jelenséget a csillagászok Nagy Reccs-nek (Big Crunch) nevezik.

Kiderült, mi vezethet az univerzum pusztulásához. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

A sötét anyag okozhatja az univerzum vesztét

Az elemzések szerint a világegyetem nem feltétlenül tágul tovább örökké, ehelyett a galaxisokat a gravitáció újra egymás felé húzhatja, ami végül a Nagy Reccs-hez vezethet.

Az elemzést végző tudósok úgy vélik, hogy évtizedek óta az egyik legjelentősebb csillagászati felfedezés küszöbén állhatnak. Más csillagászok ugyanakkor megkérdőjelezték az eredményeket, de azokat teljes mértékben kizárni sem tudják.

Korábban a csillagászok azt hitték, hogy a világegyetem tágulása, amely az Ősrobbanással kezdődött, a gravitáció hatására fokozatosan lelassul majd. 1998-ban azonban bizonyítékot találtak a sötét energia létezésére, amely egy olyan erő, amely felgyorsítja a világegyetem tágulását. Az elméletek szerint a táguló világegyetem a csillagokat olyan távol sodorhatja egymástól, hogy az éjszakai égbolton szinte semmi sem lenne látható.

Egyes elméletek azt vetették fel, hogy a tágulás akár az atomokat is szétszakíthatja, ezt a forgatókönyvet Nagy Szakadásnak (Big Rip) nevezték.

A legújabb eredmények minden eddigi tudást felülírhatnak

Márciusban meglepő eredményeket gyűjtöttek egy arizonai sivatagban működő távcső egyik műszerével, a Dark Energy Spectroscopic Instrument-tel (DESI). Ofer Lahav professzor, a University College London kutatója elmondta, hogy az adatok arra utaltak, hogy a galaxisok gyorsulása az idő során megváltozott.

Most, hogy a sötét energia változik, előbb növekszik, majd csökken, új mechanizmusra van szükségünk. Ez az egész fizikát alapjaiban rázhatja meg.

- magyarázta.

A szöuli Yonsei Egyetem professzora, Young Wook Lee és csapata visszatért azokhoz az adatokhoz, amelyek közel három évtizeddel ezelőtt először felfedték a sötét energia létezését. A kutatócsoport által végzett korrekciók arra utaltak, hogy a sötét energia nemcsak időben változott, hanem a gyorsulás valójában lassulni kezdett.

A világegyetem sorsa meg fog változni.

- mondta Lee professzor.