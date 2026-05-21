Exkluzív: Megtörten vallott Süllős Gyula családja –„Már az is elég lenne, ha még egyszer újra hallhatnánk a hangotokat”

Több száz gyászoló hozzátartozó, barát és családtag gyűlt össze szerdán délután a budapesti Kozma utcai temetőben, ahol végső nyugalomra helyezték Süllős Gyulát és családját, akik a tavaly októberi kenyai repülőgép-szerencsétlenségben vesztették életüket. A megemlékezés csendes és megrendítő hangulatban zajlott: a temetőbe érkezők egy-egy szál virággal rótták le kegyeletüket, amelyeket az urnák elé helyeztek. A Vasas egykori szakosztályvezetőjének búcsúztatását két unokaöccse szervezte. A szertartáson Varga Gergely Gyula megható beszédben emlékezett meg családjáról, felidézve mindazt a szeretetet, összetartást és emberi értéket, amelyet kaptak tőlük. A búcsú megható perceiben sokan könnyek között idézték fel a tragikus körülmények között elveszített család, Süllős Gyula és szerettei emlékét.

Süllős Gyula és családja végső búcsúztatását a budapesti Kozma utcai Új köztemetőben tartották

Süllős Gyula és családja végső útján Varga Gergely tartott búcsúbeszédet

Túl hamar mentetek el. Hiányzik a hangotok, a nevetésetek és az a családi szeretet, amit tőletek kaptunk. Annyi mindent kérdeztem volna még tőletek. Annyi közös pillanat maradt félbe

- kezdte a megható beszédet Varga Gergely, aki könnyfakasztó szavakkal emlékezett meg szüleiről is.

Anya, te annyira szeretted kis kirándulásokat, a családi összejöveteleket. Mindig mosolyogtál, nevettél, örültél minden apróságnak. Imádtad a díszeket, mindig gyönyörűvé varázsoltad az otthonunkat. Bárcsak még egyszer láthatnánk ezt tőled. Apa, te mindig mindenkinek jót akartál. Mindig segítettél másokon, és hidd el, ez sikerült is. Nekünk te voltál az az apuka, aki egész életében dolgozott a családjáért, és feltétel nélkül szeretett minket. Drága családom, most nőttem fel igazán. Most kezdtem csak megérteni, mennyi mindent tettetek értünk

- mondta megrendülten Gergely, aki így zárta a beszédét: