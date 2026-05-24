Kiderült a Stonehenge titka: döbbenetes, amire a kutatók rájöttek

Egy neves szakértő új elmélete szerint a híres Stonehenge volt Nagy-Britannia első sportstadionja. Win Scutt kurátor, aki az English Heritage nevében felügyeli a műemléket, úgy véli, hogy olimpiai jellegű versenyeket rendezhettek ott.

Őskori olimpia helyszíne lehetett Stonehenge

Win Scutt úgy véli, hogy a kőkorszaki versenyzők 4500 évvel ezelőtt sebességi, erő- és ügyességi versenyeken mérték össze erejüket az őskori lelőhelyen, miközben a nézők tömege buzdította őket. A kurátor szerint ez hasonló lehetett a Pánhellén Játékokhoz, az ókori Görögország atlétikai és vallási fesztiváljaihoz, ahol a versenyek a futóversenyektől és a gerelyhajítástól a fegyvertelen küzdelemig terjedtek.

Win Scutt azt is állította, hogy akár maga a Stonehenge építése is egy verseny lehetett, mivel a hatalmas álló kőtömböket Wales nyugati részéről és Észak-Skóciából hozták a Salisbury-síkságra. Korábban azt feltételezték, hogy az ott zajló összejövetelek során lakomákra és szertartásokra került sor, és az építmény akár templom vagy temetkezési hely is lehetett.

Az új elméletet azonban a környék is alátámasztja: Stonehenge-i Cursus egy hatalmas földmű, amely közel két mérföld hosszan húzódik a tájban a műemlék északi irányába. Amikor a 17. századi tudósok rátaláltak, azt feltételezték, hogy római eredetű lehet, mert hosszú, egyenes formája egy versenypályára emlékeztette őket, ezért a latin cursus nevet adták neki, ami pályát jelent.

„A Stonehenge Cursus esetében szerintem legalább meg kell fontolnunk, hogy ez nem csupán egy útvonal vagy határ volt. Lehet, hogy gyülekezési, bemutató, mozgási és előadási hely volt, talán még versenyek helyszíne is” - nyilatkozta Win Scutt.

A nagy létszámú összejövetelekre utaló bizonyítékok között szerepelnek a helyszínen talált hatalmas mennyiségű sertéscsontok, amelyek kémiai elemzése szerint az állatok olyan távoli helyekről származtak, mint Skócia, Északkelet-Anglia és Nyugat-Wales. A szakértők szerint ezek voltak a szigetország első közös, nagyszabású eseményei, hiszen a helyszínre szállított kövek, amelyek legnehezebbje 25 tonnát nyomott, rendkívül messziről származnak.