Óriási felfedezés: 7000 évvel Stonehenge előtt épült titokzatos ősi város került elő

Lélegzetelállító régészeti szenzáció rázta meg a tudományos világot: Törökországban olyan ősi építményeket tártak fel, amelyek a becslések szerint legalább 7 000 évvel megelőzik Stonehenge-et. A felfedezés teljesen új fénybe helyezi az emberiség hajnalát és a civilizáció kialakulását.

Ezek az építmények Stonehenge-nél is öregebbek lehetnek.

Fotó: Framalicious / Shutterstock

A történelmi jelentőségű lelet a Mendik Tepe nevű helyszínen, a világhírű Göbekli Tepe közelében került elő. Míg Göbekli Tepe már eddig is a világ legrégebbi ismert monumentális építményének számított, az újonnan feltárt struktúrák ennél is régebbiek, és drámai módon kitolják az emberi történelem ismert idővonalát.

A régészek különböző méretű épületeket találtak: kisebb, ovális formájú építmények, amelyek feltehetően élelmiszerraktárként szolgáltak, valamint nagyobb, akár 4–5 méteres falakkal rendelkező szerkezetek, amelyeket szertartások vagy közösségi események helyszíneként használhattak. Ezek az építmények nemcsak a mérnöki tudásról, hanem a művészi kifejezésről is árulkodnak, hiszen díszített kőedények töredékeit is előkerítették.

Dr. Necmi Karul, a projekt vezetője szerint:

Mendik Tepe kulcsfontosságú a korai telepes közösségek megértésében.

A kutatók szerint a helyszín egyszerre szolgált lakóhelyként, élelmiszertárolóként és rituális központként. Ez teljesen átírja a korábbi elméleteket, miszerint Göbekli Tepe főként vallási célt töltött volna be. A leletek arra is utalnak, hogy ezek az ősi közösségek már kísérleteztek a növénytermesztéssel és a vízgazdálkodással, vagyis az emberiség a mezőgazdasági forradalom előszobájában járt. Ez a felismerés alapjaiban változtatja meg azt, amit eddig a neolit forradalom kezdetéről gondoltunk.

A Mendik Tepe felfedezésével Törökország újra a figyelem középpontjába került. A Taş Tepeler projekt keretében már több hasonló ősi települést vizsgálnak, amelyek együttesen a civilizáció bölcsőjét rajzolják ki a Termékeny Félhold vidékén. A tudósok szerint ezzel a felfedezéssel új fejezet nyílt az emberiség történetében. A mendiki építmények legalább 7 500 évvel megelőzik Stonehenge-et, és világosan bizonyítják, hogy az őskori közösségek sokkal fejlettebbek és szervezettebbek voltak, mint ahogyan azt valaha is hittük, írja a Daily Mail.