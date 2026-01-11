Megállíthatatlanul közelít egy hét futballpálya nagyságú aszteroida a Föld felé

Kint az űr mélyén, valahol a Mars és a Jupiter között, egy újonnan felfedezett aszteroida rekordokat dönt. Csillagászok egy hét futballpálya méretű égi sziklát észleltek, amely gyorsabban forog, mint eddig bármi, amit láttak.

Hét futballpálya nagyságú aszteroida közelít a Földhöz - Fotó: Unsplash

A 2025 MN45 jelű aszteroida átmérője 710 méter, és 1,88 percenként tesz meg egy teljes fordulatot a Föld körül. Az a tény, hogy ilyen gyorsan forog, zavarba ejtette a szakértőket, akik szerint szilárd kőzetből kell állnia ahhoz, hogy megtartsa alakját.

Hatalmas aszteroida robog a Föld felé

„Nyilvánvaló, hogy ennek az aszteroidának nagyon nagy szilárdságú anyagból kell készülnie ahhoz, hogy egy darabban maradjon, miközben ilyen gyorsan forog” – mondta Sarah Greenstreet, a Rubin Obszervatórium Naprendszertudományi Együttműködésének Földközeli Objektumokkal és Csillagközi Objektumokkal foglalkozó munkacsoportjának vezetője.

„Számításaink szerint a szilárd kőzethez hasonló kohéziós szilárdságra lenne szüksége. Ez némileg meglepő, mivel a legtöbb aszteroidát az úgynevezett „törmelékhalom” aszteroidának tekintjük, ami azt jelenti, hogy sok-sok apró kőzet- és törmelékdarabból állnak, amelyek a Naprendszer kialakulása vagy az azt követő ütközések során a gravitáció hatására összeálltak.”

Bár jelenleg az aszteroidaövben van, több százmillió kilométerre, a közeli bolygók gravitációja korábban már „lökte” a Föld közelébe az aszteroidákat és üstökösöket.

A megfigyelés egy sokkal nagyobb felfedezés része, mivel a tudósok 1900 új, korábban még soha nem látott aszteroidát észleltek a Naprendszerünk körül.

Ebben a rajban 19 szuper- és ultragyorsan forgó aszteroida található – a 2025 MN45 pedig a leggyorsabban forgó, 500 méternél nagyobb átmérőjű aszteroida új rekordját döntötte meg a csillagászok szerint.

Tanulmányuk során a kutatók tavaly áprilisban és májusban, hét éjszakán keresztül, körülbelül 10 órán keresztül gyűjtöttek adatokat. A Rubin Obszervatórium LSST kameráját – a világ legnagyobb digitális kameráját – használták az éjszakai égbolt megörökítéséhez.

„Az olyan felfedezések, mint ez a kivételesen gyorsan forgó aszteroida, közvetlen eredményei az obszervatórium egyedülálló képességének, hogy nagy felbontású, időtartománybeli csillagászati ​​adatokat szolgáltasson, feszegetve a korábbi határokat” – mondta Regina Rameika, az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériumának munkatársa.