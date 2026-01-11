Megállíthatatlanul közelít egy hét futballpálya nagyságú aszteroida a Föld felé

Kint az űr mélyén, valahol a Mars és a Jupiter között, egy újonnan felfedezett aszteroida rekordokat dönt. Csillagászok egy hét futballpálya méretű égi sziklát észleltek, amely gyorsabban forog, mint eddig bármi, amit láttak.
A 2025 MN45 jelű aszteroida átmérője 710 méter, és 1,88 percenként tesz meg egy teljes fordulatot a Föld körül. Az a tény, hogy ilyen gyorsan forog, zavarba ejtette a szakértőket, akik szerint szilárd kőzetből kell állnia ahhoz, hogy megtartsa alakját.
„Nyilvánvaló, hogy ennek az aszteroidának nagyon nagy szilárdságú anyagból kell készülnie ahhoz, hogy egy darabban maradjon, miközben ilyen gyorsan forog” – mondta Sarah Greenstreet, a Rubin Obszervatórium Naprendszertudományi Együttműködésének Földközeli Objektumokkal és Csillagközi Objektumokkal foglalkozó munkacsoportjának vezetője.
„Számításaink szerint a szilárd kőzethez hasonló kohéziós szilárdságra lenne szüksége. Ez némileg meglepő, mivel a legtöbb aszteroidát az úgynevezett „törmelékhalom” aszteroidának tekintjük, ami azt jelenti, hogy sok-sok apró kőzet- és törmelékdarabból állnak, amelyek a Naprendszer kialakulása vagy az azt követő ütközések során a gravitáció hatására összeálltak.”
Bár jelenleg az aszteroidaövben van, több százmillió kilométerre, a közeli bolygók gravitációja korábban már „lökte” a Föld közelébe az aszteroidákat és üstökösöket.
A megfigyelés egy sokkal nagyobb felfedezés része, mivel a tudósok 1900 új, korábban még soha nem látott aszteroidát észleltek a Naprendszerünk körül.
Ebben a rajban 19 szuper- és ultragyorsan forgó aszteroida található – a 2025 MN45 pedig a leggyorsabban forgó, 500 méternél nagyobb átmérőjű aszteroida új rekordját döntötte meg a csillagászok szerint.
Tanulmányuk során a kutatók tavaly áprilisban és májusban, hét éjszakán keresztül, körülbelül 10 órán keresztül gyűjtöttek adatokat. A Rubin Obszervatórium LSST kameráját – a világ legnagyobb digitális kameráját – használták az éjszakai égbolt megörökítéséhez.
„Az olyan felfedezések, mint ez a kivételesen gyorsan forgó aszteroida, közvetlen eredményei az obszervatórium egyedülálló képességének, hogy nagy felbontású, időtartománybeli csillagászati adatokat szolgáltasson, feszegetve a korábbi határokat” – mondta Regina Rameika, az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériumának munkatársa.
Ahogy az aszteroidák a Nap körül keringenek, széles sebességtartományban forognak is – magyarázták a kutatók. Ezek a forgási sebességek nemcsak a több milliárd évvel ezelőtti kialakulásuk körülményeiről árulkodnak, hanem belső összetételükről és életük során bekövetkezett fejlődésükről is. Különösen egy gyorsan forgó aszteroidát egy másik aszteroidával való korábbi ütközés gyorsíthatott fel, ami arra utal, hogy egy eredetileg nagyobb objektum töredéke lehet.
„Az aszteroidákat és üstökösöket időnként a közeli bolygók gravitációja a Föld szomszédságába taszítja” – mondja a NASA. Azt is elmondták azonban, hogy „nagyon valószínűtlen”, hogy egy olyan nagy aszteroida, amely széles körű károkat okozhat, a következő 100 évben becsapódjon a Földbe.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.