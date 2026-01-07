Hihetetlen dolgot fedeztek fel a NASA tudósai, ez az első, hogy ilyennel találkoztak az Univerzumban

A csillagászok úgy vélik, rábukkantak a Cloud 9-ra a kozmoszban. A NASA/ESA Hubble űrteleszkópját kezelő kutatók egy rendkívüli csillagászati jelenséget azonosítottak; egy csillagtalan, gázzal teli, sötétanyag-felhőt, amelyről úgy vélik, hogy a galaxisok kialakulásának hajnaláról származó ereklye.
A Cloud-9 névre keresztelt jelenség az első ilyen jellegű, feljegyzett felfedezés az univerzumban.
A felfedezés elősegíti a galaxisok kialakulásának, a korai univerzumnak és magának a sötét anyagnak a természetének megértését. Ez egy történet egy kudarcot vallott galaxisról
- mondta a program vezető kutatója, Alejandro Benítez-Llambay, a milánói Milano-Bicocca Egyetem munkatársa.
A tudományban általában a kudarcokból tanulunk, majd a sikerekből. Ebben az esetben az, hogy nem látunk csillagokat, bizonyítja az elmélet helyességét. Ez azt jelenti, hogy a helyi univerzumban egy olyan galaxis ősi építőköveit találtuk meg, amely még nem alakult ki.
Andrew Fox, az Európai Űrügynökségtől hozzátette, hogy ez a felfedezés egyfajta ablakként funkcionál a sötét univerzumba.
Elméletből tudjuk, hogy az Univerzum tömegének nagy részét sötét anyag teszi ki, de ezt a sötét anyagot nehéz kimutatni, mivel nem bocsát ki fényt. A Cloud-9 ritka betekintést nyújt egy sötét anyag által uralt felhőbe.
- magyarázta.
A tudósok Reionizáció-Korlátozott H I Felhőnek, vagy RELHIC-nek nevezték el a jelenséget. A H I megjelölés semleges hidrogént jelent, míg a RELHIC egy ősi hidrogénfelhőt jellemez az Univerzum gyermekkorából, amelyben soha nem villantak fel csillagok.
A tudósok már évek óta keresték a bizonyítékát az ilyen jelenségek létezésére, így amikor a Hubble-t a felhő felé irányították, és megerősítették annak csillagtalan jellegét, az óriási áttörést jelentett.
Galaktikus szomszédaink között lehet néhány elhagyatott ház odakint
- tréfálkozott Rachael Beaton, a kutatócsoport tagja.
Az ESA elmagyarázta, hogy a Cloud-9 nevet azért kapta, mivel ez a kilencedik gázfelhő, amelyet egy közeli spirálgalaxis, a Messier 94 (M94) peremén azonosítottak - írta a Mirror.
