Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Tamás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Tengeri halak serpenyőben

Ezek a halak észrevétlenül táplálják a szervezeted a legfontosabb vitaminnal

D-vitamin
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 21. 12:15
halegészségomega-3 zsírsavvitaminlazac
Az egészséges életmód egyik alapja a megfelelő tápanyagok bevitele, ami magában foglalja a vitaminokat is. Mindegyik vitamin fontos a szervezetnek, az egyik legfontosabbhoz pedig halfogyasztással juthatunk hozzá.
Simon Benedek
A szerző cikkei

A D-vitamin nagyon fontos szerepet játszik az egészségünk megőrzésében: támogatja az idegrendszert, az izmokat, az immunrendszert, továbbá segíti a kalcium felszívódását, amely a csontok egyik fő építőeleme. A D-vitamin termelődését a napfény UV-B sugarai indítják el a szervezetben, így napi körülbelül 15-20 perc napozás elegendő is lehet a megfelelő D-vitaminszint eléréséhez. A hűvösebb hónapok beköszöntével ugyanakkor sokkal kevesebb napfény éri a testünket, így érdemes más D-vitaminforrások után néznünk.

D-vitaminban gazdag tengeri halszeletek tányéron paprikával és citrommal
A tengeri halak rengeteg D-vitamint tartalmaznak.
Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP / AFP
  • A D-vitamin képződés télen szinte szünetel a bőrünkben, mert nem éri napfény, ezért különböző halakkal kell pótolnunk.
  • Pisztráng, lazac, makréla, tonhal amiket érdemes fogyasztanunk télen. 

A zsíros halak kiváló D-vitaminforrások

Októbertől április végéig nem éri elég napfény a bőrt ahhoz, hogy elegendő D-vitamin képződjön a szervezetben, ezért étkezéssel szükséges pótolni a napi javasolt dózist. A halban lévő D-vitamin mennyisége az állat étrendjétől függően változhat, de az alábbi tengeri halakban biztosan bőségesen van D-vitamin, amellyel táplálhatod az immunrendszered a nyári hónapokon túl is – számol be a VeryWellHealth

Pisztráng

A lazacfélék családjába tartozó pisztráng gazdag D-vitaminban, egészséges zsírokban, fehérjében és egyéb vitaminokban is, ráadásul a húsa is olyan mint a lazacé, ezáltal hasonlóan ízletes és omlós. 

Lazac

A lazac valóságos D-vitamin bomba, ráadásul napjainkban a leginkább kedvelt halféle, amely könnyen beszerezhető friss és fagyasztott formában is. Egy adag lazac akár több mint 1000 nemzetközi egység (NE) D-vitamint is tartalmazhaz, ami szinte teljesen fedezi a napi ajánlott mennyiséget. A lazac emellett bővelkedik B-vitaminokban is, amelyek nélkülözhetetlenek a sejtnövekedéshez és az idegrendszer egészségéhez. A lazac a szív- és érrendszerre is kiváló hatással van magas omega-3 zsírsav tartalma miatt.

Makréla

A makréla egy zsíros, olajos hal, amely jelentős mennyiségű D-vitamint tartalmaz, valamint bővelkedik omega-3 zsírsavban is. Utóbbi csökkentheti a szívbetegségek és bizonyos rákfajták kialakulásának kockázatát, valamint védelmet nyújthat az agynak a demencia és Alzheimer-kór ellen.

Tonhal

A tonhal számos változatban elkészíthető: grillezve, sütve vagy salátában felhasználva. Nagy dózisban tartalmaz A- és D-vitamint, valamint fehérjét, ám higanytartalma miatt érdemes kellő óvatossággal fogyasztani – különösen várandósoknak. 

Íme egy videó, hogyan készítheted el a lazacot:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu