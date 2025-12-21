Ezek a halak észrevétlenül táplálják a szervezeted a legfontosabb vitaminnal

A D-vitamin nagyon fontos szerepet játszik az egészségünk megőrzésében: támogatja az idegrendszert, az izmokat, az immunrendszert, továbbá segíti a kalcium felszívódását, amely a csontok egyik fő építőeleme. A D-vitamin termelődését a napfény UV-B sugarai indítják el a szervezetben, így napi körülbelül 15-20 perc napozás elegendő is lehet a megfelelő D-vitaminszint eléréséhez. A hűvösebb hónapok beköszöntével ugyanakkor sokkal kevesebb napfény éri a testünket, így érdemes más D-vitaminforrások után néznünk.

A tengeri halak rengeteg D-vitamint tartalmaznak.

Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP / AFP

A D-vitamin képződés télen szinte szünetel a bőrünkben, mert nem éri napfény, ezért különböző halakkal kell pótolnunk.

Pisztráng, lazac, makréla, tonhal amiket érdemes fogyasztanunk télen.

A zsíros halak kiváló D-vitaminforrások

Októbertől április végéig nem éri elég napfény a bőrt ahhoz, hogy elegendő D-vitamin képződjön a szervezetben, ezért étkezéssel szükséges pótolni a napi javasolt dózist. A halban lévő D-vitamin mennyisége az állat étrendjétől függően változhat, de az alábbi tengeri halakban biztosan bőségesen van D-vitamin, amellyel táplálhatod az immunrendszered a nyári hónapokon túl is – számol be a VeryWellHealth.

Pisztráng

A lazacfélék családjába tartozó pisztráng gazdag D-vitaminban, egészséges zsírokban, fehérjében és egyéb vitaminokban is, ráadásul a húsa is olyan mint a lazacé, ezáltal hasonlóan ízletes és omlós.

Lazac

A lazac valóságos D-vitamin bomba, ráadásul napjainkban a leginkább kedvelt halféle, amely könnyen beszerezhető friss és fagyasztott formában is. Egy adag lazac akár több mint 1000 nemzetközi egység (NE) D-vitamint is tartalmazhaz, ami szinte teljesen fedezi a napi ajánlott mennyiséget. A lazac emellett bővelkedik B-vitaminokban is, amelyek nélkülözhetetlenek a sejtnövekedéshez és az idegrendszer egészségéhez. A lazac a szív- és érrendszerre is kiváló hatással van magas omega-3 zsírsav tartalma miatt.

Makréla

A makréla egy zsíros, olajos hal, amely jelentős mennyiségű D-vitamint tartalmaz, valamint bővelkedik omega-3 zsírsavban is. Utóbbi csökkentheti a szívbetegségek és bizonyos rákfajták kialakulásának kockázatát, valamint védelmet nyújthat az agynak a demencia és Alzheimer-kór ellen.