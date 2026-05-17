Bestiális bosszú a szakítás után: Kivégezte várandós, 16 éves barátnőjét a megvadult tinifiú

Csütörtök este egy békésnek tűnő utca hirtelen valóságos háborús övezetté változott, amikor fegyverdördülések törték meg az éjszaka csendjét az arizonai Buckeye-ban. A helyszínre kiérkező rendőrök sokkoló látvánnyal szembesültek: három fiatal lány feküdt a földön a saját vérében úszva. A 16 éves, várandós Rylee Montgomery életét már nem tudták megmenteni, ő a helyszínen meghalt. Mint később kiderült, a lány korábbi szerelme, a 18 éves Michael Sanchez nem tudta elviselni a szakítást, bosszúból pedig valóságos mészárlást követett el a lány és a barátai ellen.

Hajtóvadászat és koraszülés a kórházban

A hatóságok gyorsan elfogták a tettest, aki ellen minősített emberölés miatt emeltek vádat. Rylee két barátnőjét, a 17 éves Abby-t és a 22 éves Mya-t kritikus állapotban vitték kórházba. Abby szintén terhes volt, az orvosok az életéért küzdve, azonnal világra hozták a mindössze 25 hetes kisfiát.

Az áldozat mostohaanyja, Amy Montgomery elárulta: a lány élete hónapok óta rémálom volt a fiú agressziója miatt.

Amint februárban teherbe esett tőle, mindennek vége lett. Miután azt mondta neki, hogy ’megölöm a babát’, és a lány ezt megtagadta, az összes dühét ráöntötte, és számtalanszor megfenyegette

– emlékezett vissza a gyászoló asszony. Sanchez korábban fegyvert fogott Rylee arcára, sőt, fojtogatta is a lányt.

Három órával a mészárlás előtt még hívta a rendőrséget

A család többször kérte a rendőrök segítségét. Alig három órával a lövöldözés előtt Rylee még kétségbeesetten beszélt a hatóságokkal, miután egy fotót kapott az exétől, amin a fiú fegyvert tart a saját fejéhez – írja a People magazin.

Küldött egy szöveget is: ’Elkaplak, aztán magammal is végzek.’ Úgyhogy felhívta a rendőrséget, hozzáadta a jelentéshez, és ez volt az utolsó, amit hallottam felőle. Három órával később pedig már halott volt

– mondta az anya, aki biztos benne, hogy Sanchez előre eltervezte a gyilkosságot. „Határozottan úgy gondolom, hogy azzal a teljes szándékkal ment oda, hogy megölje mind Abbyt, mind Ryleet.”