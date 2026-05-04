"Valami nagyon szokatlan történik" - A kutatók földönkívüli bolygórendszert észleltek

Szenzációs felfedezésről számoltak be a kutatók, miután a NASA műholdja és egy Antarktiszon működő különleges távcső segítségével azonosították a TOI-201 nevű bolygórendszert, ahol a bolygók pályája folyamatosan eltolódik. A földönkívüliek keze lehet a dologban?

Földönkívüli bolygórendszert találtak

Ilyen mértékű változást korábban szinte soha nem sikerült ennyire tisztán megfigyelni, hiszen a bolygórendszerek átrendeződése általában évmilliók vagy milliárdok alatt zajlik. Ennél a rendszernél azonban a tudósok szerint emberi időskálán is érzékelhető az átalakulás.

A különös rendszer három teljesen eltérő égitestből áll: egy csillagához rendkívül közel keringő úgynevezett szuperföldből, egy Jupiterhez hasonló gázóriásból, valamint egy hatalmas barna törpéből, amely nyolcévente kerüli meg a központi csillagot. Éppen ez az óriási külső objektum borítja fel az egész rendszert.

Hogy néz ki a földönkívüli bolygórendszer?

A kutatók szerint a barna törpeobjektum rendkívül elnyúlt és megdőlt pályán mozog, gravitációja pedig folyamatosan rángatja a belső bolygókat, emiatt azok pályája szó szerint billeg és változik. A szakemberek először akkor kezdtek gyanakodni, amikor az egyik bolygó nem akkor haladt el a csillaga előtt, amikor kellett volna.

Amaury Triaud professzor szerint a planéta mintegy 30 perccel később érkezett, mint amit a számítások mutattak.

Ez egyértelmű jele volt annak, hogy valami nagyon szokatlan történik ebben a rendszerben

– magyarázták a kutatók.

A jelenséget később több nemzetközi csapat is megerősítette. A megfigyelésben kulcsszerepet játszott az Antarktiszon, a Concordia kutatóállomáson működő ASTEP távcső is, ahol a kristálytiszta égbolt és a hosszú sarki éjszakák rendkívül pontos méréseket tesznek lehetővé.

A kutatócsoport vezetője, Ismael Mireles szerint a bolygók jelenleg is lassan újrarendezik saját pályájukat.

A planéták fokozatosan új irányba állnak át, ezt a fajta kölcsönhatást eddig leginkább csak modellekből ismertük

– mondta.

A tudósok úgy vélik, ez a kaotikus állapot sokban hasonlíthat arra, amin a mi Naprendszerünk is átmehetett fiatal korában, amikor még messze nem voltak ennyire stabilak a bolygópályák.