Vonatbaleset Gyálon: egy embert a tűzoltók emeletek ki a vonat alól

Embert gázolt a vonat Gyálon, a Kőrösi út közelében. A fővárosi hivatásos tűzoltók board segítségével egy embert kiemeltek a szerelvény alól, és átadták a mentőknek. A rajok segíteni fognak a biztonságos átszállásban a szerelvény utasainak, amint a mentesítő busz megérkezik a helyszínre. A vonaton ötvenegyen utaztak - írta a Katasztrófavédelem.



