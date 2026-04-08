79 éves korában elhunyt Carl Crudup, Hollywood ismert alakja. A színész prosztatarákkal folytatott küzdelem után hunyt el január 10-én, kaliforniai birtokán, Littlerock városában.
Családja közleményében úgy fogalmazott, hogy a farm volt a színész menedéke:
Ez volt Carl szentélye, a természet, az állatok és a csendes elmélkedés helye. Kecskéit úgy szerette, mint a gyermekeit.
Crudup több mint 50 éves pályafutása során számos emlékezetes szerepet alakított. Legismertebb munkái közé tartozik a J.D.’s Revenge, a A detektív és a Better Things, valamint az A Man on the Inside című produkció.
Első filmes szerepét az A szerencsejátékos című alkotásban kapta, amelyben James Caan oldalán tűnt fel. Színházi karrierje is jelentős volt: 1975-ben debütált a Broadwayn.
Televíziós szerepei között olyan ismert sorozatok is szerepelnek, mint a Vészhelyzet, a Gyilkos elmék, vagy a Shameless.
A színész munkásságáról Rel Dowdell így emlékezett meg:
Bármilyen szerepet kapott, hiteles személyiséggel töltötte meg. Karizmájával és méltóságával mindig emelte az adott produkció színvonalát.
Az Express szerint a hír hallatán rajongók ezrei búcsúztak tőle a közösségi médiában. Egyikük így írt: „Szörnyű hír, jelenetei miatt mindenki emlékezni fog rá.”
Egy másik üzenet pedig így szólt: „Nyugodjon békében.”
