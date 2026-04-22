Kitálalt a Nobel-díjas fizikus: közelebb van a világvége, mint bárki hinné

Egy Nobel-díjas fizikus sokkoló figyelmeztetést fogalmazott meg az emberiség jövőjével kapcsolatban: számításai szerint alig több mint három évtized maradt hátra egy globális katasztrófáig, ezzel együtt pedig eljönne a világvége.

Közeleg a világvége?

A világvége közelebb van, mint bárki gondolná

David Gross, a 2004-es fizikai Nobel-díj győztese arra figyelmeztetett, hogy a nukleáris háború veszélye miatt az emberiség akár 35 éven belül végzetes fordulóponthoz érhet. A szakember a Live Science-nek adott interjújában elmondta: még a hidegháború után is voltak olyan becslések, amelyek szerint évente körülbelül 1 százalék esélye volt egy nukleáris konfliktusnak. Szerinte ez az arány ma inkább 2 százalék körül lehet.

Ez azt jelenti, hogy évente egy az ötvenhez az esély. Ha így számolunk, a várható élettartam nagyjából 35 év

– fogalmazott.

Gross számítása olyan matematikai modelleken alapul, amelyeket például a radioaktív anyagok felezési idejének becslésére is használnak. Ezek a modellek azt vizsgálják, hogy egy adott esemény milyen valószínűséggel következik be idővel. A fizikus szerint a helyzet az elmúlt évtizedekben jelentősen romlott. Mint mondta, erre utalnak a növekvő nukleáris fenyegetések, az európai háborús helyzet, valamint az Irán körüli feszültségek és az India és Pakisztán közötti konfliktusok is.

Kiemelte azt is, hogy az elmúlt tíz évben nem születtek jelentős nukleáris fegyverzetkorlátozási megállapodások, miközben jelenleg már kilenc nukleáris hatalom létezik a világon. Az utolsó amerikai-orosz nukleáris szerződés, a 2010-ben aláírt New START egyezmény 2026. február 5-én járt le. Ez volt a nyolcadik megállapodás a két ország között az 1963-as nukleáris tesztkorlátozó egyezmény óta. Gross szerint az egyre fejlettebb fegyverrendszerek és az automatizáció további kockázatokat jelentenek. Úgy véli, hogy a jövőben akár mesterséges intelligencia is dönthet katonai kérdésekben, derül ki a Daily Mail cikkéből.