BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Benedek névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kitálalt az expilóta: Nukleáris rakétákat lőttek ki az UFO-k

UFO
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 21. 19:30
objektumbázis
Ijesztő történetet közölt az egykori tiszt. UFO-k támadtak a bázisra.

Egy korábbi amerikai légierős rakétaindító tiszt szerint azonosítatlan repülő tárgyak (UFO-k) képesek voltak működésképtelenné tenni az Egyesült Államok nukleáris fegyvereit a hidegháború idején.

UFO, illustration
Az expilóta szerint az UFO-k több rakétát is hatástalanítottak
Fotó: Science Photo Library via AFP / AFP

UFO-k mentettek meg minket a nukleáris háborútól?

Robert Salas, aki ma 85 éves, azt állítja, hogy 1967-ben egy ismeretlen erő 20 darab Minuteman I interkontinentális ballisztikus rakétát kapcsolt le a montanai Malmstrom légibázison. Salas beszámolója szerint 1967. március 16-án és 24-én a bázis őrei különös, gyorsan mozgó fényeket láttak az égen. A jelenségek képesek voltak hirtelen megállni vagy lebegni, és erős vörös fényt bocsátottak ki, mielőtt a föld alatt tárolt rakéták rendszere leállt.

A volt tiszt akkoriban az egyik indítóirányító kapszulában szolgált a föld alatt. Elmondása szerint a biztonsági őrök pánikban hívták fel őket, mert meg voltak győződve arról, hogy a látott objektumok nem szovjet repülőgépek voltak. Salas a Danny Jones Podcast műsorában beszélt az esetről, ahol azt mondta: meggyőződése, hogy nem emberi eredetű intelligens civilizációk látogatták meg a Földet, és megpróbálták megakadályozni, hogy egy nukleáris háború elpusztítsa a bolygót.

A volt rakétatiszt szerint a történtek után vizsgálat indult, amelyben a Boeing repülőgépipari vállalat mérnökei is részt vettek. A szakemberek azonban nem tudták pontosan megmagyarázni, mi okozta a rakéták leállását. Salas azt állítja, hogy a rakétarendszerek kábelezése többszörösen árnyékolt volt az elektromágneses zavarok ellen, ezért elvileg lehetetlen lett volna kívülről megzavarni őket.

A beszámoló szerint az első incidens során tíz rakéta egyszerre vált működésképtelenné. Nyolc nappal később a bázis biztonsági őrei ismét furcsa fényeket jelentettek az égen a nukleáris fegyverraktár felett. A jelentések szerint a fények hirtelen irányt tudtak változtatni, akár 90 fokos fordulatokat is végrehajtottak, és teljesen hangtalanul mozogtak. 

A vizsgálat során a Boeing mérnökei arra jutottak, hogy egy külső elektromágneses jel zavarhatta meg a rakéták irányító és vezérlőrendszerét, különösen az úgynevezett 'logic coupler' nevű egységet. A szakértők ugyanakkor azt is megállapították, hogy normál körülmények között lehetetlen lett volna egyszerre mind a tíz rakétát befolyásolni, mivel mindegyik külön silóban volt elhelyezve, amelyet kifejezetten az elektromágneses zavarok ellen terveztek – írja a Daily Mail.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
