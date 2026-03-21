Kitálalt az expilóta: Nukleáris rakétákat lőttek ki az UFO-k

Egy korábbi amerikai légierős rakétaindító tiszt szerint azonosítatlan repülő tárgyak (UFO-k) képesek voltak működésképtelenné tenni az Egyesült Államok nukleáris fegyvereit a hidegháború idején.

Az expilóta szerint az UFO-k több rakétát is hatástalanítottak

UFO-k mentettek meg minket a nukleáris háborútól?

Robert Salas, aki ma 85 éves, azt állítja, hogy 1967-ben egy ismeretlen erő 20 darab Minuteman I interkontinentális ballisztikus rakétát kapcsolt le a montanai Malmstrom légibázison. Salas beszámolója szerint 1967. március 16-án és 24-én a bázis őrei különös, gyorsan mozgó fényeket láttak az égen. A jelenségek képesek voltak hirtelen megállni vagy lebegni, és erős vörös fényt bocsátottak ki, mielőtt a föld alatt tárolt rakéták rendszere leállt.

A volt tiszt akkoriban az egyik indítóirányító kapszulában szolgált a föld alatt. Elmondása szerint a biztonsági őrök pánikban hívták fel őket, mert meg voltak győződve arról, hogy a látott objektumok nem szovjet repülőgépek voltak. Salas a Danny Jones Podcast műsorában beszélt az esetről, ahol azt mondta: meggyőződése, hogy nem emberi eredetű intelligens civilizációk látogatták meg a Földet, és megpróbálták megakadályozni, hogy egy nukleáris háború elpusztítsa a bolygót.

A volt rakétatiszt szerint a történtek után vizsgálat indult, amelyben a Boeing repülőgépipari vállalat mérnökei is részt vettek. A szakemberek azonban nem tudták pontosan megmagyarázni, mi okozta a rakéták leállását. Salas azt állítja, hogy a rakétarendszerek kábelezése többszörösen árnyékolt volt az elektromágneses zavarok ellen, ezért elvileg lehetetlen lett volna kívülről megzavarni őket.

A beszámoló szerint az első incidens során tíz rakéta egyszerre vált működésképtelenné. Nyolc nappal később a bázis biztonsági őrei ismét furcsa fényeket jelentettek az égen a nukleáris fegyverraktár felett. A jelentések szerint a fények hirtelen irányt tudtak változtatni, akár 90 fokos fordulatokat is végrehajtottak, és teljesen hangtalanul mozogtak.

A vizsgálat során a Boeing mérnökei arra jutottak, hogy egy külső elektromágneses jel zavarhatta meg a rakéták irányító és vezérlőrendszerét, különösen az úgynevezett 'logic coupler' nevű egységet. A szakértők ugyanakkor azt is megállapították, hogy normál körülmények között lehetetlen lett volna egyszerre mind a tíz rakétát befolyásolni, mivel mindegyik külön silóban volt elhelyezve, amelyet kifejezetten az elektromágneses zavarok ellen terveztek – írja a Daily Mail.