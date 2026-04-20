A „kínai Nostradamus” szerint ez a háború nem ér véget – új, hátborzongató jóslat az amerikai–iráni konfliktusról

Xueqin Jiang, akit a „kínai Nostradamusnak” neveznek, újabb hátborzongató előrejelzést adott a Közel-Keleten jelenleg zajló amerikai–iráni konfliktusról. A kínai–kanadai oktató és a Predictive History nevű YouTube-csatorna műsorvezetője, amelynek jelenleg 2,28 millió feliratkozója van, akkor vált világszerte ismertté, amikor egy 2024 májusában közzétett videója vírusszerűen elterjedt, és három jóslata meglepő pontossággal beigazolódott – írja a Daily Star.

A három jóslat közül kettő már valóra vált: előre jelezte, hogy Donald Trump megnyeri a 2024-es választást, valamint hogy elnökként háborút indít Irán ellen. Harmadik állítása szerint az Egyesült Államok elveszíti a háborút, ami „örökre megváltoztatja a világrendet”.

A Yale-en végzett professzor, aki előrejelzéseit játékelméletre alapozza, most újabb kijelentéseket tett a közel-keleti konfliktusról és Trump szerepéről. Az április 11–12-én Iszlámábádban tartott sikertelen béketárgyalások után a tűzszünet ugyan még érvényben van, de rendkívül törékeny. Egy április 2-án közzétett videójában a professzor úgy fogalmazott: „Ez az iráni háború nem fog véget érni. Sokan úgy gondolják, hogy valójában csak most kezd igazán felerősödni.”

Azt is állítja, hogy Trump már engedélyezhette a szárazföldi erők bevetését, így akár már a hétvégén, de legkésőbb ebben a hónapban megindulhat Irán inváziója. Jelenleg körülbelül 50 ezer amerikai katona állomásozik a Közel-Keleten, azonban a terepviszonyok rendkívül megnehezítik az ellenőrzést.

A professzor szerint Irán földrajzi adottságai komoly akadályt jelentenek:

A Zagrosz-hegység lehetőséget ad az iráni erőknek gerillaharcra, drón- és tüzérségi támadásokra

A sivatagok (Dasht-e Kavir és Dasht-e Lut) szinte áthatolhatatlan akadályt képeznek

Ha az amerikaiak Irak felől támadnának, hegyekkel kellene szembenézniük. Pakisztán felől sivatagokkal, délről pedig szintén hegyekkel – ráadásul messze lennének Teherántól, ami a fő célpont.

Jiang szerint az amerikai terv első lépése a Hormuzi-szoros ellenőrzése lehet, hogy ezzel tovább növeljék a globális gazdasági nyomást.

Már most sok jel utal arra, hogy Amerika egy hosszú háborúra készül.

– jegyzi meg a professzor, aki szerint egy szárazföldi invázió kudarcot vallana, mert Irán felkészült rá: „Amerika elveszítené ezt a háborút.”